TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7582 sayılı Kanun ile vergi, yatırım ve finans alanlarında önemli değişiklikler yapıldı. Düzenleme; yurt dışından Türkiye'ye taşınan kişilere uzun süreli vergi avantajı, yeni varlık barışı uygulaması ve üretim yapan şirketlere düşük kurumlar vergisi imkânı getiriyor.

ANKARA (İGFA) - 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla vergi sistemi, yatırım ortamı ve finans sektörüne yönelik dikkat çeken düzenlemeler hayata geçirildi.

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, son üç yıldır Türkiye'de ikamet etmeyen ve vergi mükellefi olmayan kişilerin Türkiye'ye yerleşmeleri halinde yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratların 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulması oldu.

Kanunla birlikte yeni bir 'varlık barışı' uygulaması da getirildi. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'ye getirilebilecek. Bildirilen varlıklara uygulanacak vergi oranı yüzde 5 olarak belirlenirken, belirli sürelerle Türkiye'de tutulması taahhüt edilen varlıklarda oran kademeli olarak yüzde 0'a kadar düşebilecek.

Üretim ve tarım sektörüne de vergi avantajı sağlandı. Sanayi sicil belgesine sahip üretici şirketler ile zirai üretim yapan kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak uygulanacak.

Kanun ayrıca, yurt dışına yönelik ticaret faaliyetlerinden elde edilen kazançların yüzde 95'inin kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesine imkân tanırken, nitelikli hizmet merkezleri için de kapsamlı vergi teşvikleri getiriyor.

İstanbul Finans Merkezi ve yabancı yatırım yoğunluğu yüksek endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlere yönelik teşviklerin süresi uzatılırken, teknoloji girişimlerine yönelik sermaye artırımı ve aidat muafiyeti gibi yeni destekler de yürürlüğe girdi.

Öte yandan kamu alacaklarının tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı, tecilde teminat aranmayan borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi.

Yeni düzenlemelerin bir kısmı yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, bazı vergi hükümleri 2026 ve 2027 yıllarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

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