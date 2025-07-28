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Gelir İdaresi, internet üzerinden ödeme yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına resmi internet siteleri üzerinden işlem yapmaları gerektiği vurgulandı

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulaması (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) üzerinden, 00:10-23:50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka/kredi kartı, havale veya yabancı banka kartlarıyla yapılabileceği ya da vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, Vergi Dairesi veznelerinden, PTT şubelerinden gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Ödemeler için son tarih 31 Temmuz 2025 olduğunu anımsatan Başkanlık, ödemelerin yapılabileceği kanalları hatırlattı.

EİB'de 210 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılı gelir vergisi 2. taksit ödemeleri için son tarihin 31 Temmuz olduğunu duyurdu. ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılı gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ödeme döneminde son günlere girildi.

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