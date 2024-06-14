Kocaeli Bilim Merkezi’ndeki eğlenceli atölyelere katılan geleceğin bilim insanları Astronot Tuva Cihangir Atasever’i uzaya uğurladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nde eğlenceli Gökyüzü Bulmacası, Gök Atlası, El Planetaryumu gibi çeşitli astronomik atölyeler devam ediyor.

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’i “Yörünge Altı Araştırma Uçuşu” özel canlı yayınıyla uzay yolculuğuna uğurlayan Kocaeli Bilim Merkezi’nde atölyelere katılan geleceğin bilim insanları Yörünge Altı Araştırma Uçuşu özel canlı yayını da ilgi ve heyecanla takip etti. Bilime gönül veren gençler özel yanının ardından Kocaeli Bilim Merkezi’ndeki eğlenceli atölyelere katıldı.