Kocaeli Gebze Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Pony Türkiye Kupası’nda büyük başarı elde etti.KOCAELİ (İGFA) - PL3 kategorisinde yarışan sporcularımız, kupa boyunca gösterdikleri üstün performansla hem kulübümüzü hem de şehrimizi gururlandırdı.

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Gebze Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Rıfat Kaan Yurt, yarışmalarda şu önemli dereceleri elde etti:

Türkiye Kupası 60 cm Teşvik Yarışı: 4.lük

Türkiye Kupası 1. Ayak Yarışı: 1.lik

Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışı: 2.lik

Genel sıralamada: Türkiye Kupası 2.liği

Yine kulübümüzü temsil eden bir diğer başarılı sporcu Belinay Kural ise aynı kategoride şu derecelere imza attı:

Türkiye Kupası 60 cm Teşvik Yarışı: 5.lik

Türkiye Kupası 1. Ayak Yarışı: 2.lik

Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışı: 3.lük

Genel sıralamada: Türkiye Kupası 3.lüğü

Gebze Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda olduğu gibi binicilikte de yetenekli sporcularıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: İGF