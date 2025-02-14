Trump şimdiden diyor ki bak Gazzedekiler aklınızı başınıza alın boşuna ölmeyin sizin Müslüman dediğiniz bütün ülkeler bizim emrimizde.

Trump aklından geçeni konuşan dobra bir adam.

Hiç kıvırmadan, eğmeden, bükmeden ”Gazze’yi verin bize otel yapalım, konutlar yapalım, çok güzel binalar yapalım Gazzeliler yani Filistinlilerde gelsin orada huzur içinde çalışsın yaşasın ”dedi.

Elbet buna bir çok kesimden tepkiler geldi.

Aslında bunun açıklaması şuydu.

Trump şimdiden diyor ki bak Gazzedekiler aklınızı başınıza alın boşuna ölmeyin sizin Müslüman dediğiniz bütün ülkeler bizim emrimizde.

Şirketlerimiz sermayemiz oralarda istediğini yapıyor.

Sizde şimdiden Gazze’yi bize teslim edin ölmeyin gelin emrimizde çalışın huzur içinde yaşayın.

Trump aynen böyle diyor.

Biz de de böyle olmadı mı?

Bizde 12 eylül 1980 darbesi uluslararası şirketlerin ülkemize girmek ve ülkeyi talan etmek, pazarlamak için askerleri ve Turgut Özal’ı kullanmasından doğmadı mı?

24 ocak 1980 karalarını aldıran Turgut Özal emperyalist şirketlerin Türkiye temsilcisi değil miydi?

İşte 1980 yılından itibaren bizim yüz yıllık birikimlerimiz fabrikalarımız, limanlarımız, dağımız, taşımız, madenlerimiz, bankalarımız batılı emperyal şirketlere verilmedi mi?

Evde damacana içinden içtiğiniz suyun %70’i bile yabancıların elinde olduğunu biliyor musunuz? …( Hangi sektörde hangi yabancının elinde Google’dan bakabilirsiniz.)

Bizim güzel insanımız açlık sınırında verilen fiyatlarla batılı şirketlerin ve yerli iş birlikçileriyle aldığı firmalarda, şirketlerde, bankalarda çalışmıyor mu?

Peki bizim ülkemizdeki devasa kurumlar limanlar batılılara, Katarlılara özelleştirme adı altında verilirken Türk halkıda köle gibi çalışırken neden tepki göstermediniz ?

Sayın Cumhurbaşkanı yolun başında söyleyeceğini söyledi ona hiç ama hiç bir lafım yok, çünkü ne dediyse de yaptı.

”Benim görevim ülkenin mallarını pazarlamak” demedi mi?

Arap baharının fırtınasının vurduğu bütün ülkeler emperyalizmin ticaret sahası oldu.

Bize gelmelerine gerek yok biz tam 45 yıldır batıya pazarlanıyoruz.

Bz süreci pazarlama işini AKP iktidarıyla da tamamladık.(Aslında 1950′ den itibaren ama Turgut Özal bu işi alenen yapmaya başladı.)

Trump söyleyeceğini söyledi ve söylediğini de yapacaktır.

Çünkü bizde nasıl yaptıysa Gazze’ de de er veya geç yapacaktır.