18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı, Gaziosmanpaşa’da düzenlenen etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Anma programıyla birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yapımını tamamladığı "Gaziosmanpaşa Meydanı ve Salihpaşa Caddesi Kentsel Tasarım Projesi"nin açılışı da gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziosmanpaşalı öğrencilerin mehter gösterisi ile açılışı yapılan programda protokol konuşmalarının ardından vatandaşlara, şehitler anısına hoşaf ikram edildi. Ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Gaziosmanpaşa Meydanı ve Salihpaşa Caddesi Kentsel Tasarım Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşlar, yenilenerek açılışı yapılan Salihpaşa Caddesi’nde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi.

“109 YIL SONRA YAD ETTİĞİMİZ ÇANAKKALE ZAFERİ’MİZ HEPİMİZE KUTLU OLSUN”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Vatanımızı böldürtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen, bayrağımızı indirtmeyen, yer üstünde yiğitlerimiz, yer altında şehitlerimizdir. Bugün 109 yıl sonra yad ettiğimiz Çanakkale Zaferi’miz hepimize kutlu olsun. Başta bu cennet vatanı bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, cennet vatan uğruna canını çekinmeden feda eden tüm şehit ve şühedayı rahmetle anıyorum. Her ırktan vatandaşın Çanakkale’de buluştuğu o kutlu zaferi ve o uğurdaki şehitlerimizi anmak, gururla yad etmek bizlere yakışandır” dedi.

“GAZİOSMANPAŞA’YA YAKIŞIR BİR MEYDAN HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞTIK”

Açılışı yapılan Gaziosmanpaşa Meydanı ve Salihpaşa Caddesi Kentsel Tasarım Projesi hakkında konuşan Başkan Usta, “Özellikle içinde bulunduğumuz Gaziosmanpaşa Meydanı, her yenilikle birlikte her geçen yıl daha da güzelleşiyor. Bu meydanı geçmişi ile kıyasladığımız zaman hem yürüyüş konforu hem de aydınlık bir mekana sahip, sizlerin güvenle gezip, vakit geçirebileceği bir imkana kavuşturduk. Bugün burada Gaziosmanpaşa’ya ilk kez kazandırdığımız Gaziosmanpaşa kentsel tasarım projesinin ilk adımının açılışını yapıyoruz. Kentsel tasarım cephe güzelleştirme çalışmamız kapsamında Bağlarbaşı Caddemizde, Ordu Caddemizde, Hükümet Binası önünde, Salihpaşa Caddemizde ve Belediye Binasının bulunduğu noktada meydan konseptini tamamen yeni bir anlayışla, yeni 100 yıl belediyecilik anlayışıyla çevresini güzelleştirerek, Gaziosmanpaşa’ya yakışır bir meydan haline getirmeye çalıştık” diye konuştu.