Yeşil Sahada Dostluk Köprüsü Kuruldu

Gaziosmanpaşa, Beşyüzevler Spor Kulübü ve İsrail'in Abu Goch Mevssert takımları arasında oynanan dostluk maçına ev sahipliği yaptı. Heyecan dolu maç, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İsrail’den İstanbul’a gelen Abu Goch Mevssert Spor Kulübü, Gaziosmanpaşa Beşyüzevler Spor Kulübü takımıyla dostluk maçı yaptı. Beşyüzevler Stadı’nda oynanan maç 1-1 sonuçlandı. Kardeşliğin pekişmesi amacıyla yapılan maçta, takımlar kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmayı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı ve Beşyüzevler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Koral ile birlikte çok sayıda futbolsever takip etti.

"ÖNEMLİ OLAN DOSTLUK VE KARDEŞLİK"

Dostluk ve kardeşliğin önemine dikkat çeken Koral şöyle konuştu: "Bundan 15 gün önce Kudüs’te bir Türk dostumuz dedi ki; 'İsrail’de, Arapların ve Musevilerin oluşturduğu bir kulüp var. İstanbul’a gelecekler, saha ve maç yapacak takım istiyoruz.' Biz de memnuniyetle kendi tesislerimizi açacağımızı, misafir edeceğimizi söyledik. Kısmet oldu, dün geldiler, burada servisle aldırdık. İdman yaptılar. Bugün de bizim takımımızın genç takımıyla bir maç yaptılar. Önemli olan dostluk ve kardeşlik. Bütün ülkedeki gençlerin birbiriyle kaynaşması yani bizim buradaki amacımız. Gençliğe hizmet ediyoruz. Dostluklar pekişsin, savaş olmasın, barış olsun istiyoruz. O yüzden en güzel barış köprüsü, spora hizmet."