UYGAD’dan Depremzedelere erzak  ve gıda yardımı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem,Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Erzincan olmak üzere,11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Türkiye asrın deprem felaketinin acısını yaşarken, bölgeye yardımlarda toplumun her kesiminden devam ediyor. Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği de (UYGAD) deprem bölgesine,erzak ve gıda yardımın da bulundu.

Türkiye 6 Şubat gecesi Pazarcık’da 7,7 şiddetin de meydana gelen deprem felaketi ile büyük acılar yaşadı.Yine aynı gün Elbistan’da 7,6 şiddetinde ki deprem de acılar daha da büyüdü.

GAZETECİLER VE YAZARLAR DEPREM İÇİN ORGANİZE OLDU!

Ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrası,kısa adı UYGAD olan Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği’de depremzedeler için harekete geçti.Dernek üyeleri kısa sürede organize olarak,Kahramanmaraş'a 2 ton 250 kilo erzak ve gıda yardımın da bulundu. UYGAD Başkanı Yüksel açıklamasında,”Bizler Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği olarak deprem bölgesine yardım için harekete geçtik. Üyelerimiz ile önce yakın çevremiz olmak üzere belirli kesimlere yardım duyurusunda bulunduk. Duyarlı ve imkanı olan yardımsever insanların UYGAD'ın duyurduğu çağrıya kısa sürede önemli yardım bağışı yapıldığı görüldü" dedi.

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU’NA ERZAK VE GIDA YARDIMI YAPILDI!

UYGAD’ın kampanya çağrısına kısa sürede önemli miktarda bağışlar toplandığı ifade edildi.Mevlüt Yüksel ile yönetim kurulun üyesi Gökhan Alperen Bayrak,toplanan yardımlarla,2 ton 250 kilo erzak ve gıda yardımı satın aldı.Toplanan ve kolilere hazırlanan erzak ile gıdalar, Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi’n de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.Özellikle sosyal sorumluluk projeleri ile dikkati çeken UYGAD,karlı kaplı bin 600 rakımlı Kümperli Köyü’ne çıkarak erzak ve gıda yardımlarını ulaştırdı.

KARLI KAPLI BİN 600 METRE YÜKSEK KÖYE ULAŞILDI!

UYGAD’ın deprem de büyük hasar gören Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi ile köylerine yaptığı erzak ve gıda yardımları şöyle;İlçe Merkezi’n de 8 haneye,Kılılı Mahallesin de 40 haneye,Kahramanmaraş Onikişubat Mahallesi ile Altınova Mahallesi’n de 2 haneye,yine aynı ilçe de bin 600 metre yüksekliğinde ki Kümperli Köyü’n de 90 haneye,Kuyumcular Köyü'nde 1 haneye,yardımlar elden dağıtıldı.