Küçük Şefler'den Büyük Lezzetler ile Kızılay'a destek

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri öğrencileri anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. ‘Küçük Şefler Büyük Lezzetler’ projesi kapsamında belediyeye ait Paşa Köşk Kafe’nin mutfağına girerek kahvaltı servisini hazırlayan öğrenciler, topladıkları bahşişi Kızılay Vakfına bağışlayarak kan bağışı sürecinde farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri öğrencileri ‘Küçük Şefler Büyük Lezzetler’ isimli proje kapsamında Belediyeye ait Paşa Köşkü Kafe ve Restoranda mutfağa girerek kahvaltı servisini hazırladı. Börekten pideye çeşitli yiyeceklerin yapılışını yerinde gören ve deneyimleyen öğrenciler, hazırladıkları kahvaltı tabaklarını tesise gelen misafirlere servis etti. Proje kapsamında topladıkları bahşişi Kızılay Vakfına bağışlayarak, kan bağışı sürecinde farkındalık yaratmayı hedefliyor.

“SOSYAL HAYATLA İLİŞKİLERİNİ KURMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bilgi Evleri çalışmalarımızda gençlerimize her türlü desteği vermeye, onların hayata tutunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabi onların hayatı sadece ders öğrenmek, dersle ilgili kazanımlar elde etmek değil. Sosyal hayatla ilişkilerini kurmak hatta geçimlerine katkı sağlayacak meslekleri de onlara anlatmak gayreti içerisindeyiz. Paşa Köşkü Kafe ve Restoran salonumuzda Bilgi Evleri’ndeki öğrencilerimize bugün farklı bir çalışma yaptırmaya karar verdik. Onlarla mutfağımıza girerek önce sabah kahvaltısı sonra da kebap hazırlama çalışmalarını başlattık. Bugün onlar, ‘Minik eller tatlı lezzetler’ projesi kapsamında hem sabah kahvaltısında börek ve diğer hazırlıkları hem de sunumunu ve ikramlarını nasıl yaptıklarını bizlere paylaşmış oldular. Aynı zamanda sosyal hayatın içerisinde sorumlulukların ne olduğunu, farklı insanlara, talebi olan kişilere bu tür ortamlarda nasıl davranması gerektiğini onlara anlatmak istedik. Bu ‘Minik eller tatlı lezzetler’ projesi kapsamında bir sosyal proje olarak geliştirdiğimiz çalışma kapsamında elde edilen bağışları da arkadaşlarımız Kızılay’a bağışlıyor. Yani hem bir yandan onların sosyal hayatla ilgili sorumluluklarını hem de herkese, her yaşta, her zaman ihtiyaç olan paylaşma ve yardımlaşma kültürünü anlatmayı, onlarla birlikte topluma mesaj vermeyi uyguluyoruz. Elde ettikleri bağışlarla yapacakları Kızılay yardımını bize mesaj olarak da aktarmış oluyorlar” diye konuştu.

“YEMEK YAPMAK ÇOK GÜZELMİŞ”

14 yaşındaki Ecrin Naz Ara ise “Bilgi Evleri’nde günlük derslerimizi işliyoruz. Bazı faaliyetlerimiz oluyor ve onlara katılıyoruz. Güzel bir şekilde zaman geçiriyoruz. Bugün burada arkadaşlarımla beraber mutfağa girdik ve yeni yeni yemekler yapmayı öğrendik. Arkadaşlarımızın günlük hayatta yemek yapmadıklarını ve burada kendilerine yarar sağladığını gördük. Yemek yapmak çok güzelmiş. O kadar çok keyifli ki anlatamam. Burada o kadar güzel şeyler öğrendik ki. Benim için çok güzel bir gün oldu. Kızılay çok büyük bir kurul. Büyük depremler olduğu zaman yardım yapan yerler, kan bağışladığımız yerler. Kazandığımız paraları oraya bağışlayarak bize daha iyi olanaklar sağlayacaklarını umuyorum. Güzel bir proje oldu” dedi.

“YARDIMA MUHTAÇ İNSANLARA YARDIM ETMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”

13 yaşındaki Azra Nur Emel de “Buraya gelerek çok eğlendim. Yemeklerin yapılışını öğrendim. Mesela önce yemek yedik ve daha sonra onun yapılışını öğrendik, daha keyifli oldu. Bir nevi arka yüzünü gördük. Kızılay projesinde yer almak beni çok mutlu etti. Çünkü yardıma muhtaç insanlara yardım etmek çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.