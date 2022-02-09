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Kentsel Dönüşüm ile Gaziosmanpaşa, Güvenli Yaşam Alanlarına kavuşuyor

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmiyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, depreme dayanıklı, güvenli, yeşil alanlara, sosyal imkanlara sahip, yatay mimari konseptli 850 konut inşa edilerek, iki yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

GAZİOSMANPAŞA 09.02.2022, 20:30 Murat Aydın
Kentsel Dönüşüm ile Gaziosmanpaşa, Güvenli Yaşam Alanlarına kavuşuyor

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmiyor. Sarıgöl Mahallesi’nde deprem riski bulunan binaların yıkımını takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, proje kapsamında depreme dayanıklı, güvenli, yeşil alanlara, sosyal imkanlara sahip, yatay mimari konseptli 850 konut inşa edilerek, iki yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Eski ve riskli yapıların dönüşümün acil bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Usta, peyderpey çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Usta, “İçinde bulunduğumuz Sarıgöl Mahallesi sıkıntılı bir bölge. Her yağmurda koştuğumuz, ‘nereyi sel bastı’ diye merak ettiğimiz, ‘hangi katta doğalgaz patlaması oldu’ diye tereddütle baktığımız bir mahalle. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında kentsel dönüşüm startını buradan vermişti. Çevresindeki projeler bitme noktasına geldi ama bu bölgede anlaşma konusunda sıkıntılar vardı, uzadı. Şimdi anlaşma sağlayarak, hızlı bir şekilde yıkımlara başladık. Bugün 5 binayı yıkacağız. İlçemizde bugüne kadar 4 binden fazla kişiye konutlarını teslim ettik. Bu yıl içerisinde de 3 bin 500 konutun inşaatını tamamlamayı planlıyoruz. 3 bin 500 konutun yıkımını da en kısa sürede başlatmak istiyoruz” dedi.

BAŞKAN USTA: “850 KONUT İNŞA EDİLECEK”

Bölgenin önemine vurgu yapan Usta, “Bu projede 850 konut inşa edilecek. Bunların 720 tanesi hak sahibi. Yani proje hak sahiplerine yönelik yapılıyor. Müteahhite kar kazandırmak için yapılan proje değil. Zor şartlarda, yoğunluğun fazla olduğu bir bölgede bu dönüşümü yapmaya çalışıyoruz. Her bir hak sahibine anlaştığımız gibi konut teslim etmeyi planlıyoruz. Herkesin dairesine daire veriyoruz, ön koşulumuz budur. Hak ediş oranında hiçbir ücret alınmıyor ancak 10 metrekare eksik veya fazla alırsa maliyet fiyatı üzerinden bir ödeme yapıyor. Dairesine karşı bir ücret ödemesi yok. Apartmanlar 10,11, 12 katlı olacak. Bundan sonraki projelerimizi en fazla 12 kat olacak, öyle sınırladık” diye konuştu.

BAKANLIĞIN KREDİ DESTEĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı desteğinin önemini belirten Hasan Tahsin Usta, “Sadece güçlendirme yapılması durumunda bakanlık 80 bin lira olan desteği 160 bin liraya çıkardı. Yine kentsel dönüşüm yapılması halinde 200 bin lira olan bireysel kredi tutarını 400 bin liraya yükseltti. Bunlar kentsel dönüşümün desteklenmesi için önemli bir fırsat. Yerel yönetimler olarak bu işe öncülük ederek, vatandaşlarımızla birlikte el birliğiyle devletimizin vermiş olduğu kredi desteğiyle dönüşümü hızlandırmalıyız. Şehirleri yenilerken, değiştirirken yaşanabilir hale getirirken tek çıkış yolunun kentsel dönüşüm olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

HAK SAHİBİ KORKMAZ: “SÜRECİN HIZLANMASINDAN MUTLUYUM”

Yıkımı yerinde izleyen hak sahibi Barbaros Korkmaz, “Çok uzun zamandır bu mahallede oturuyoruz. Bu şartlar altında artık oturmak istemiyoruz. Yerleşim yeri, çevresel faktörler ve mimari açından kötüydü. Yeni yapılan konutlarla insanların daha konforlu bir hayat süreceğine inanıyorum. Çok kısa sürede bitirmelerini temenni ediyorum. Sürecin hızlanmasından çok mutluyum. Metrekare karşılığında metrekare aldık” dedi.

#gaziosmanpaşa #belediyebaşkanı #HasanTahsinUsta #kentseldönüşüm
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