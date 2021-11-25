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Kadına Şiddetle Mücadelede Gaziosmanpaşa 'Biz de Varız' dedi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Bağlarbaşı Caddesi'nden, Gaziosmanpaşa Meydanı'na pankartlı bisiklet turu ve yürüyüş gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşalı kadınlar ise farkındalık amacıyla vatandaşlara "Şiddete Hayır" logolu kahve dağıttı.

GAZİOSMANPAŞA 25.11.2021, 22:03 25.11.2021, 22:21 Murat Aydın
Kadına Şiddetle Mücadelede Gaziosmanpaşa 'Biz de Varız' dedi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Bağlarbaşı Caddesi'nden, Gaziosmanpaşa Meydanı'na pankartlı bisiklet turu ve yürüyüş gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşalı kadınlar ise farkındalık amacıyla vatandaşlara "Şiddete Hayır" logolu kahve dağıttı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Bağlarbaşı Caddesi'nden Gaziosmanpaşa Meydanı'na pankartlı bisiklet turu ve yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan kadınlar, "Sağlıklı Aile Güçlü Toplum, Kadın Hayatın Yarısıdır Yarım Kalma" yazılı pankartlar açtı. Yürüyüş Gaziosmanpaşa Meydanı'nda son buldu. Meydanda kurulan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Farkındalık Çadırlarında, İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'nin (KADES) tanıtımı ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Öte yandan "Şiddetsiz Bir Dünya Hayal Ediyorum" adlı resim sergisine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında Gaziosmanpaşalı kadınlar, meydanda vatandaşlara "Şiddete Hayır" logolu bardaklarda kahve ikram etti. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE HAYIR"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta burada yaptığı konuşmada şiddetin her türlüsüne "Hayır" dedi. Başkan Usta, "Kadınlarımıza yönelik şiddete hayır eylemi yapıldı. Bir yürüyüş yaptık. Akabinde meydanımızda kadınla ilgili olan STK'larımızın bir organizasyonuyla çadır açtık buraya. Kadına yönelik şiddet temalı, okullardaki öğrencilerimizin resimlerini sergiledik. Aynı zamanda ortak yapılan çalışmaların burada somut örneklerini gördük. Örneğin; KADES'in, Aile Danışma Merkezi'nin, Beyaz Ev Projesi’nin ve ilçemizde kadına şiddetle ilgili yapılan projelerle ilgili sonuçları burada izledik. Sonuç itibariyle her şey güzellik için, mutluluk için ve her şey kadınlar için. Bunun için de şiddete hayır diyoruz. Şiddetin her türlüsüne hayır. Şiddeti uygulayanların her birine hayır diyoruz. Şiddetsiz huzurlu, mutlu bir ülkede yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSAL EYLEM KAPSAMINDA 6 BAKANLIĞIMIZIN İŞBİRLİĞİ VAR"

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nda Sosyolog olarak görev alan Gülsüm İslamoğlu, Kaymakamlığın "Beyaz Ev" projesini anlattı. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2 sene önce başlatılan projede şiddet uygulayan kişilere adli kontrol verilerek psiko eğitime katılmalarını zorunlu kılındığını ifade eden İslamoğlu şöyle konuştu: "Denetimli serbestlik ile eğitime gelen erkeklerin ikinci kez eşine şiddet uyguladığı noktasında herhangi bir kaydı oluşmamıştır. Bizim en büyük başarımız buydu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal eylem kapsamında 6 Bakanlığımızın işbirliği var. Bu bakanlıkları Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı olarak tek bir çatı altına topladık. Her bakanlığın ilçe müdürlükleri kapsamında çalışmalarımızı iki ayrı çadırda sergiledik. Beyaz Ev projesi adı altında bizler buradayız. Aile Danışma Merkezi'miz yine buradalar. Yani biz ilçe olarak şiddetle topyekün mücadele ediyoruz aslında" dedi.

"TÜRK TOPLUMUN YAPISINA UYMAYAN BİR ŞEY BU"

Etkinliğe katılan İslam Demirel ise, kadınlara yönelik şiddete karşı olduğunu belirterek "Kadınlarımız insandır ama erkeklerimiz de insanoğludur. Kadınlar olmasa erkekler çok zor durumda kalır. Dolayısıyla kadınlar bizim için baş tacıdır. Aslında kadın ve erkek bir arada olduğu zaman dünya amacına ulaşır. Kadınlar bizim için çok değerli. Türk toplumun yapısına uymayan bir şey bu. Biz kesinlikle kadınlara şiddete karşıyız. Kadınlara kesinlikle el kaldırmamalıyız" şeklinde konuştu.

#kadına şiddet #gaziosmanpaşa #25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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