İlim Yayma Cemiyeti Olağan Kongresi Yapıldı

İYC Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Kerem Akpınar, yaptığı açılış konuşmasında misafirlerine 'hoş geldiniz' dedikten sonra 1951 yılında kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihsel sürecini anlattı ve Gaziosmanpaşa'nın ise Türkiye'de ikinci şube olduğunu söyledi. Akpınar, yönetim geldikten sonra yaptıkları faaliyetleri ise özetledi. Akpınar “500 bin nüfuslu ilçemizde 90 bin öğrencimiz var biz bunların ancak çok küçük bir miktarına ulaşabiliyoruz. Daha çok işimizin olduğunun farkındayız. Kardeş STK’larla bu konuda işbirliği içindeyiz. Bu yüzden destekleriniz bizim için çok önemlidir” dedi.

Geçen dönem görev alan yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı plaket takdim eden Kerem Akpınar, en eski üyelerden Enver Saygılar’ın ise kongreye iştirak ettiğini söyleyerek kendisine teşekkür etti. Bu süreçte ahirete irtihal edenlere de rahmet diledi.

Genel kurula Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, BBP İlçe Başkanı Fedai Karakol, Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Recep Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, İlçe Tarım Müdürü Nuri Şahin, STK başkan ve temsilcileri, üyeler ve misafirler katıldı.

Divan başkanlığını Giresun Medya Platformu Başkanı İbrahim Balcıoğlu’nun yaptığı kongrede Kerem Akpınar'ın başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Resul Delen, Adem Önder, Mahmut Şahin, Safa Kocamaz, Yusuf Uzantı, Muhammet Fatih Boz, Yedek Yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Koç, Ali İnci, Erol İçöz, Şaban Öztürk, Erol Aydoğdu, Enes Gönüllü ve Aziz Demirtaş.

Denetim Kurulu üyeliklerine ise Serdar Kızıldağ, Nuri Şahin, Serol Öztürk yedek üyeliklere de Hasan Gönültaş, Göksel Şenkaya ve Necati Kılıç seçildiler.