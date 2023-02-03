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GOP Belediyesi'nin Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Hizmete açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde yapımı tamamlanan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi açıldı...

GAZİOSMANPAŞA 03.02.2023, 11:41 Murat Aydın
GOP Belediyesi'nin Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Hizmete açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziosmanpaşa Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Varank, hizmete açılan bilim merkezinde geleceğin mühendislerinin, bilim insanlarının, tasarımcılarının yetiştirileceğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde yapımı tamamlanan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VARANK: "BİLİM MERKEZİNİ GAZİOSMANPAŞA'YA KAZANDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Açılışı gerçekleştirilen bilim merkeziyle ilgili bilgi veren Varank, "TÜBİTAK desteğiyle farklı şehirlerde kurduğumuz bilim merkezleri ülkemizde bilime olan ilgiyi arttırıyor. Bu merkezlerde çocuklarımızı bilimle buluşturuyor, uygulamalı etkinliklerle bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturuyoruz. İşte geleceğin mühendislerinin, saygın bilim insanlarının, başarılı tasarımcılarının yetiştiği bu bilim merkezlerinden birini Gaziosmanpaşa'ya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel esere TÜBİTAK eliyle yaklaşık 4 milyon lira destek sağladık. Gaziosmanpaşa Belediyemiz de onun üstüne 6 milyon lira bütçe ayırmış oldu. Bu bilim merkezinin bünyesinde teknoloji, matematik, doğa bilimleri, tasarım, astronomi, uzay ve havacılıkla birlikte Dene-Yap Atölyeleri yer alıyor" dedi.

VARANK: “TÜRKİYE'DE YAKALADIĞIMIZ BİLİM, TEKNOLOJİ, İNOVASYON ATEŞİYLE HEP BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDECEĞİZ”

Bilim merkezlerinde binlerce yeni Aziz Sancar yetiştirmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Bakan Varank, “Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'mizin Gaziosmanpaşa'mıza, İstanbul'umuza, bilhassa gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Burada emeği geçen herkese, başta Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız olmak üzere ve TÜBİTAK olmak üzere tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'de yakaladığımız bilim, teknoloji, inovasyon ateşiyle hep birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Biz her zaman Gaziosmanpaşalıların desteğini arkamızda gördük. Evelallah onlar 2023'te de doğru tercihi yapacaklar. Desteklerini Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasından eksik etmeyecekler ve inşallah 2023 ve sonrasında çok farklı bir Türkiye’yi, çok daha müreffeh, çok daha başarılı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz diyorum" diye konuştu.

USTA: “2023 YILINDA 70 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Bilim merkezinde 2023 hedeflerinin 70 bin öğrenciye eğitim vermek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Usta, “Gençler Teknofest kuşağı olarak, bu bilimdeki ve Gaziosmanpaşa'daki gelişmelerle buluşuyor. Hiç endişeniz olmasın, gençlerin emin ellerde olduğunu ve geleceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü burada görmemiz mümkün. Burada siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri gibi 11 farklı dalda eğitim ve bilimle ilgili çalışma yapılmaktadır. Değişen ve gelişen Gaziosmanpaşa'da kültür, sanat, bilim ve teknolojinin sevdalısı olarak bizler, vatansever nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz”

#gaziosmanpaşa #Bayraktar Bilim Merkezi #Gaziosmanpaşa Belediyesi #Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı #TÜBİTAK #Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı #özrdemirbayraktarbilimmerkezi #GaziosmanpaşaBelediyesi #HasanTahsinUsta #belediyebaşkanı
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