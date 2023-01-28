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Giresunlular Gaziosmanpaşa'da biraraya geldi

Gaziosmanpaşali Giresunluları bir araya getiren toplantıya Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve çok sayıda Giresun STK başkan ve temsilcisi katıldı. Turan güncel meseleleri hemşerileriyle istişare etti.

GAZİOSMANPAŞA 28.01.2023, 16:57 28.01.2023, 17:31 Murat Aydın
Giresunlular Gaziosmanpaşa'da biraraya geldi

Gaziosmanpaşa Giresunlular Derneği, Gaziosmanpaşalı Giresunluları kahvaltı programında buluşturdu. Toplantıya Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve çok sayıda Giresun STK başkan ve temsilcisi katıldı.Gaizeosmanpaşa Giresunlular Deneği Başkanı Hüseyin Karadağ ve Eynesil Federasyonu Başkanı Adem Bayram'ın organize ettiği toplantıya Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları AKP Bayrampaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir de katıldı.

Giresun Federasyonu Başkanlığı yaptığı sırada İstanbul 2. Bölge adayı olarak Milletvekili seçilen Hasan Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, Türkiye'nin dış güçlere karşı ciddi bir güce sahip olduğuna dekkat çekerken, üretilen SHA ve diğer askeri alet ve silanlara dikkat çekti. Türkiye'nin Asya, Ortadoğu ve Avrupa, Ameröka ve Rusya üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Turan Ukrayna Rusya Savaşı'nda iki tarafla da görüşüp barış için adım atılmasısı yönünde tek ülkenen Türkiye olduğunu kaydetti. Turan bunlarında Türkiye'yi 20 yıldır yöneten iktidarın bugün de etkili olduğunu gösteridiğini ifade etti. 

İstanbul'da 500 binden fazla kayıtlı Giresunlu olduğunu hatırlatan Turan, nüfus sıralamasında 3 sırada yer alındığını kaydetti. Turan; "Dünyanın neresinde hemşehirimz var ise o bölge bizim seçim bölgemiz diyen Hasan Turan Amerikaya yaptığı ziyareti anlattı. Hemşehrilerimizi bulundukları yerde ziyaret edip onlarla birlikte olup  onların istek ve arzularını dinliyoruz. Millikle olan gönül bağımız ne kadar var ise işimizi de o kadar iyi yaparız. Biz her zaman söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dedği gibi Biz Milletimizin Bağrından çıkmışız. " dedi. 

Firesun Federasyonu Başkanı Muhterem Mmemiş'de toplantıda bir konuşma yaptı. Memiş, konuşmasında Giresunluların birlik beraberlik içerisinde olması için çalıştıklarını ifade etti. 

Giresun Sivil Toplum Temsilcilerinin katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar el sıkışarak ayrıldılar. 

#Giresunlular #gaziosmanpaşa #HasanTuran #MilletvekiliHasanTuran #gireunfederasyonu #gaziosmanpaşagiresunlular derneği
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