Gaziosmanpaşa’da GOPKART dönemi

Gaziosmanpaşa'da GOP PKart sahibi olan herkes, anlaşmalı kurumlardan indirimli alışveriş yapabilecek. Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşalılar'a indirimli alışveriş imkan sağlayan GOPKART projesini tanıttı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafındanprojelendirilip uygulamaya başlanan "GOPKART" projesinin tanıtımı Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra projeye dahil olan esnaflar katıldı. Vatandaşların ilçedeki anlaşmalı iş yerlerinden indirimli alışveriş yapmasına imkan sağlayan GOPKART ile aynı zamanda yerel işletmelere ekonomik yönden destek olunması amaçlanıyor. Gaziosmanpaşalılar ücretsiz edindikleri GOPKART ile belediyenin sunduğu sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerden de indirimli olarak faydalanacak.

"GAZİOSMANPAŞA İLÇEMİZİ MARKALAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Programda konuşan Başkan Usta, "Arkasında çok büyük hayallerin ve emeklerin olduğu bu güzel çalışmanın lansmanını sizlerle birlikte burada paylaşmanın gururunu yaşıyorum ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En ileri düzeyde teknolojileri kullanarak Gaziosmanpaşa ilçemizi markalaştırmak istiyoruz. GOPKART ayrıcalıklı olsun istiyoruz. Gaziosmanpaşalı olmanın bir ayrıcalık olmasını istiyoruz. Gaziosmanpaşa'da oturan ya da çalışan insanlarımızın buradaki atmosferle, burada yaşayan insanlarla, buradaki şehirle, buranın dokusuyla, buranın nüfusuyla bir gönül bağı olsun diye GOPKART'la tanıştırıyoruz. GOPKART'la onun hayatını güzelleştiriyoruz, kolaylaştırıyoruz. Biz burada yaşayan insanların, buradaki esnaflara katkı sağlamasına, onlarla iş birliği yapmasına öncülük yapmışsak bunun bir kazanım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ESNAFA CİRO DESTEĞİ SAĞLANIYOR

GOPKART’ın geçerli olduğu işletme sahipleri, vatandaşlarla hem komşuluk hem de ticaret ilişkilerini güçlendirerek, müşteri portföyünü genişletmiş oluyor. Aynı zamanda esnaflar, uygulamaya reklamlarını ve kampanya bilgilerini ekleyerek, tanınırlığını artırma imkanına kavuşuyor. Kampanyalar, uygulama üzerinden vatandaşlara iletiliyor.

GOPKART‘A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

GOPKART’a başvuru yapmak isteyen vatandaşların, www.gopkart.com veya gopkart.gaziosmanpasa.bel.tr web sitesindeki başvuru sekmesine tıklayarak, formu doldurmaları yeterli oluyor. Vatandaşlar, gerekli bilgileri girdikten sonra GOPKART’ı, kendi seçtikleri teslim noktasından alabiliyor. GOPKART başvurusu için Gaziosmanpaşa’da ikamet şartı gerekiyor.