Gaziosmanpaşa Belediyesi Espor Takımı Kupaya Doymuyor

Katıldığı turnuvalarda kupalara adeta ambargo koyan Gaziosmanpaşa Belediyesi Espor Takımı, bu kez Başakşehir'de düzenlenen ve 504 takımın yarıştığı Espor Valorant Turnuvası’ndan şampiyonlukla döndü.

Tüm dünyayı saran ve geniş oyuncu kitlelerine ulaşan espor, Türkiye’de de ilgi görmeye devam ediyor. Başakşehir Belediyesi'nin İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında düzenlediği espor valorant turnuvasında 25 ilçeden 504 takım kozlarını paylaştı. Başakşehir Living Lab'te yapılan organizasyonun final müsabakaları, büyük çekişmeye sahne oldu. Turnuva boyunca muhteşem bir performans sergileyen Gaziosmanpaşa Belediyesi Espor Takımı, finalde Bahçeşehir Espor Takımı'nı 13-7 ve 13-9'luk skorlarla 2-0 yenerek, kupayı Gaziosmanpaşa’ya getirdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Espor Takımı, geçtiğimiz hafta Sultangazi'de düzenlenen espor valorant turnuvasından da şampiyonlukla dönmüştü.

BAŞKAN USTA’DAN TEBRİK

Espor takımını şampiyonluktan dolayı tebrik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Espor ile ilgili olarak çalışmalarımıza son dönemde hız verdik. Önce ülkemizde sonra da tüm dünyada başarılı işler yapmak istiyoruz. Turnuvalarda üst üste şampiyonluklar kazanan espor takımımızı tebrik ediyorum, emeği geçenleri kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.