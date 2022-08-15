Gaziosmanpaşa'dan Karadeniz çıkarması

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize ilçelerine üç günlük gezi düzenledi. Geziye Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Belediye Başkan Yardımcıları ve Ak Parti İlçe Yöneticileri ile AydınSes Medya Yayın Yönetmeni Murat Aydın Katıldı. Karadeniz Gezisi Odu'dan başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ziyaret edildi.

Hilmi Güler, Ordu Belediyesi'nin yaptığı projojeler hakkında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve beraberindeki ekibe bilgi verdi. Ordu da ikinci durak Altın Ordu Belediye Başkanı Ziyareti oldu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören Gaziosmanpaşa ekibinözel ilgi gösterdi. Ardından Ünye ziyareti gerçekleşti. Daha sonra Giresun Keşap, Dereli, Espiye, Yağlıdere, Eynesil ilçelerinde dikkat çekici ziyaretler gerçekleştirildi.

Başkan Hasan Tahsin usta ve İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in Giresun'Dun ilçelerinde Gaziosmanpaşa'da oturan Giresunlularla karşılaşması dikkatten kaçmadı.

Trabzon ve sonrasınad Rize'de TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılım saağlandı.

Sahil Parkı Çay Çarşısı'ndaki etkinlik alanında deprem simülasyon tırı, Çanakkale müze tırı ve Türkiye bilim atölyeleri ile bilim şovlarının yanı sıra kapanış programı düzenlendi.

Törende, "İnsanlık Yararına Teknoloji", "Turizm Teknolojileri", "Çip Tasarımı" ve "Eğitim Teknolojileri" yarışmalarında başarı elde eden ekiplere çeşitli ödüller verildi.

Ödüller, Rize Valisi Kemal Çeber, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam tarafından verildi.

Teknofest'te Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin desteği ile Gaziosmanpaşa'dan öğrencilerde katıldı. Başkan Hasan Tahsin Usta beraberindeki ekiple, TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali alanını gezdi.

Gaziosmanpaşa ekibi daha sonra Rize Artvin Havalimanından İstanbul'a döndü.