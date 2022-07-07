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Gaziosmanpaşa'da Kasaplar Kurban Bayramı’nda Göreve Hazır

Gaziosmanpaşa’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi oluşabilecek kazalara karşı kasaplara kurban kesim kursu düzenlendi. Kursu başarıyla bitiren ve göreve hazır olan kursiyerlere sertifika takdim edildi. 

GAZİOSMANPAŞA 07.07.2022, 13:24 Murat Aydın
Gaziosmanpaşa'da Kasaplar Kurban Bayramı’nda Göreve Hazır

Kurban kesim kazalarının önüne geçmek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile kasaplara yönelik kurban kesim kursu düzenlendi. Hem teorik hem de uygulamalı eğitimin verildiği kursta ilk olarak kurban kesiminin incelikleri ve İslami usullere göre dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. 20 saatlik teorik bilginin ardından kursiyerler, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde bulunan kurban kesim alanında uygulamalı olarak kurban kesim eğitimi aldı. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 30 kursiyere Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kimlik ve sertifika verilirken ayrıca bıçak hediye edildi.

“KURSİYERLERİMİZİ DAHA ÖNCE HİÇ KESİM YAPMAMIŞ GİBİ KABUL EDİP, SIFIRDAN BAŞLIYORUZ“

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Veteriner Murat Tosunoğlu, “Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da kurban kesim eğitimimizi gerçekleştirdik. Kursiyerlerimizi daha önce hiç kurban kesmemiş olarak düşünüyoruz. Eğitime tamamen sıfırdan başlıyoruz. Hangi hayvan seçilmeli ya da kurban olabilir, hayvanlarda dikkat edilmesi gereken hastalıklar nelerdir, hangi aletlerin kullanılması daha uygun, kesim nasıl yapılır, hayvanın organları nasıl imha edilir gibi konuları kursiyerlerimize veriyoruz. Küçükbaş hayvanlar annesinin boyuna gelmeden yani erişkinliğe ulaşmadan kurban edilmez. Kör, topal ya da eksik bir uzvunun olmaması gerekir. Büyükbaş hayvanlarda ise aynı şekilde kör, topal olmaması gerekir. Özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşından küçük olanlar kurban olmaz“ diye konuştu.

“İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DA EĞİTİM VERDİ”

Kursa katılıp, sertifika alan Hilmi Yıldız, “Kursta; veteriner, İl Müftülüğü’ndeki yetkili arkadaşlar, iş güvenliği uzmanları, Halk Eğitim Merkezi’nden hocalar bize eğitim verdi. Aldığım bilgilerle kurban kesimini daha profesyonel yapacağımı düşünüyorum. Kurban nasıl güvenli şekilde kesilir, kesimlerde nasıl seçim yapılmalı, uygun hayvanlar hangileri, yaşları ve sağlıklı oldukları nasıl belirlenir, ilk kesim ardından parçalaması nasıl yapılır, kesildikten sonra çıkabilecek hastalıklar nelerdir, böyle durumla karşılaşıldığında kimlere haber verilmesi gerekir konularına artık hakimim. Bu yüzden çok faydalı kurs oldu. Böyle bir kurs düzenlendiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“3 GÜN BOYUNCA DEVAMLI EĞİTİM ALDIK”

Eğitimde hayvanlarda oluşabilecek hastalıkları öğrendiğini söyleyen kasap Ali Çimen “Benim en önemli aldığım eğitim, hayvanın içerisindeki hastalıkları görmek oldu. 3 gün boyunca devamlı eğitim aldık. Şimdi de burada uygulamalı eğitim alacağız. Daha önce çok kurban kestim. Burada hayvanlarda olabilecek verem, tüberküloz, kuduz gibi hastalıkları öğrendik“ dedi.

#gaziosmanpaşa #kurbanbayramı #kasap
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