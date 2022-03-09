Gaziosmanpaşa'da Karla Mücadele Ekipleri Görev başında

İstanbul'da beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına Gaziosmanpaşa Belediyesi, hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri, 55 araç ve 365 personel ile 7/24 hizmet veriyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından teyakkuza geçti. Bu kapsamda belediyenin karla mücadele ekipleri, ilçede yaşayan vatandaşların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi adına 55 araç ve 365 personel ile 7/24 hizmet verecek. Gerekli durumlarda bu sayı destek ekiplerle artırılacak. Öte yandan kar yağışıyla birlikte yolların kapanmaması ve trafiğin aksamaması için depolarda 500 ton tuz hazırda bulunduruluyor. Olumsuz hava şartlarında hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için ise hasta nakil aracı görev başında olacak. Vatandaşlar, ulaşım, sağlık ve sokak hayvanlarının bakımı gibi acil durumlarda Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ne 7/24 taleplerini iletebiliyor.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda hazır bulunan ekipleri ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, her türlü tedbirin alındığını belirterek, şöyle konuştu: "Biz, şehirde her türlü araç, gereç donanımını ve tedbirleri aldık. Tuzlamayla ilgili tedbirler alındı. Biz, öncelikle vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; kesinlikle kar lastiği olmayan araçlar lütfen trafiğe çıkmasın. Dün valimizin koordinatörlüğünde bütün birimlerimizin, karayollarının, birimlerin, kurumların, emniyetin hazır olduğu ortamda gördük ki herkesin araç ve gereç donanımı yeterince mevcut. Vatandaşlar da bu kurallara uyduğu zaman sorun yaşanmayacağını ümit ediyoruz. Önemli olan ulaşımın açık olması.

merkezler, hastaneler ve kritik noktaların açık tutulması için belli noktalarda tuzlama ekiplerimiz bekleyecek. Gece ve gündüz ekiplerimiz hazır olacak. Telefonlar açık, biz alarmdayız, AFAD merkezlerimiz açık. Dolayısıyla vatandaşımızın kardan keyif alacak şekilde süreci geçirmesini ümit ediyoruz."