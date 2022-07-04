En Güzel Balkon Yarışmasına yoğun ilgi; En Güzel Balkon seçildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği "4. Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu. 59 vatandaşın katıldığı yarışmada, rengarenk çiçeklerle dizayn edilen balkonlar, beğeniye sunuldu. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren balkon sahipleri, ödüllerini, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın elinden aldı. Birinci yarışmacıya tam altın, ikinci yarışmacıya yarım altın, üçüncü yarışmacıya çeyrek altın, dördüncü yarışmacıya ise gram altın ödülü verildi.

"BU ÇEVRE HEPİMİZİN"

Bu etkinliği yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Hepimizin çok arzu ettiği, hepimizin hayali yeşilliklerde yaşamak, yeşil balkona sahip olmak, çiçekler arasında hayat sürdürmek. Bu anlamda önemli olduğu için, bu farkındalığı herkesle paylaşmak için dört yıldır geleneksel hale getirdiğimiz en güzel balkon yarışmasını sizlerle birlikte icra ediyoruz. Bu çevre hepimizin. Çevre canlılarıyla güzel. Eğer çevreyi biz güzel şekilde, bize emanet edildiği gibi gelecek nesillere bırakmak istiyorsak ki bu asli görevimiz; bunu yaşamın her noktasında canlı ve aktif tutmamız lazım" diye konuştu.

"DOĞAYI SEVDİĞİMİZ İÇİN BÖYLE BİR TERAS YAPTIK"

Yarışmada birinci seçilen balkonun sahibi Hakan Ceylan, "Aslında küçüklüğümüzden beri ailemizden hem hayvan hem doğa sevgisini öğrenmişiz. Doğayı da çok sevdiğimiz için böyle bir teras yaptık. Çeşit çeşit çiçekler koyarak, burayı güzelleştirdik. Pandemi zamanında da 2 yılımız burada geçti. Arkadaşlarımız da komşularımız da bu alanı çok seviyor. Burada farklı farklı çiçekler var. Sardunyalar, zambaklar. Bakımı çok zor olmuyor. Düzenli olarak suladığınız zaman, kuruyan yapraklarını temizlediğinizde zor olmuyor" dedi.

"KIZIMIN KİTAP OKUYACAĞI BİR ALAN YAPMAK İSTEDİM"

İkinciliği elde eden Tuba Çalışkan ise, "Bu yarışmaya arkadaşımın tavsiyesiyle katıldım. İlk önce çok tereddütte kaldım. Yapabilir miyim, nasıl bir süreçten geçeceğim diye tereddüt ettim. Çiçek bakmaya ilk önce bir arkadaşımın hediye ettiği çiçekle başladım. Sonra saksı almaya başladım. Gittiğim yerlerde çiçek bakmaya başladım. Aslında kızımın kitap okuyacağı bir alan yapmak istedim. Kızım da eşlik etti onunla birlikte seçtik bütün çiçekleri. Birden balkonumuzu botanik bahçesine çevirdik" ifadelerini kullandı.