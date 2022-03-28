Çocuklar, ''Sokakta Oyun Var'' Etkinliğinde Gönüllerince Eğlendi

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda çocuk, aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlikte satranç, mangala, okçuluk, mas güreşi, üç taş ve çömlek oyunu dışında çocuklar, at binme imkanı da buldu. Etkinlik alanında kurulan çadırlarda ise çocuklar, çeşitli el sanatları ile tanıştı.

"BİZİM ZAMANIMIZDA BÖYLE ŞEYLER YOKTU"

Çocuklarıyla birlikte etkinliğe gelen Fatih Sığırcık, kendi çocukluğunda böyle etkinliklerin olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Çocuklarımla birlikte geldim. Etkinlik hoşumuza gitti. Burada üç taş, dokuz taş oynadık, mangala oynadık. Şimdi de ok atacağız. Onun için sırada bekliyoruz. Ben de çocukluğumda kendim yapardım. İncir ağaçlarından oklar yapıp, atmaya çalışırdık. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Biz kendimiz yapmaya çalışıyorduk."

"ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRDİM"

Etkinlikte eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren 8 yaşındaki Aras Ali Uyan, "Annemle ve kardeşimle birlikte geldim. Topaç atma oyunu oynadım. Kalkan çekme yaptık. Kendi oyuncağımı yaptım. Ondan sonra ok attım. Çok eğleniyorum. Çok güzel vakit geçirdim. Diğer çocuklar da kesinlikle gelmeliler" diye konuştu.

"BİZ DE EĞLENDİK, ÇOCUKLAR DA EĞLENDİ"

Komşusu ve çocuklarıyla güzel vakit geçirdiğini belirten Vildan Sevimli Kurt ise şunları kaydetti: "Komşum ve çocuklarla birlikte geldik. Güzel bir etkinlik. Biz de eğlendik, çocuklar da eğlendi. Sadece kalabalık olması biraz sıkıntı. Ama iyi yani güzel bir etkinlik. Buradaki bütün oyunları oynadık. Buraya herkes kesinlikle gelsin. Ben de sabah arkadaşlarımın hepsine mesaj gönderdim. Onlar da birazdan gelirler."