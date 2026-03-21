AK Parti Sakarya Teşkilatı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşandı.

SAKARYA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, TBMM KEFEK Başkanı ve Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile teşkilat mensupları, bayramın ilk gününde şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde ailelerle sohbet edilip dilek ve temennileri dinlendi. Programda vefa ve dayanışma duygusu ön plana çıkarken, şehit ailelerinin yalnız olmadığı mesajı verildi. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, şehitlerin hatırası yad edildi.

İl Başkanı Yunus Tever, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı. Tever, 'Şehit aileleri ve gazilerimiz toplumdaki yerleriyle ayrıcalıklıdır. Bu ziyaretlerde şehit ailelerine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, bizlerin en kıymetli değerleridir. Bizler, bu emanete sahip çıkmayı bir görev, bir sorumluluk ve bir onur olarak görüyoruz.' dedi.

Ziyaretlerin sadece bayramla sınırlı olmadığını belirten Tever, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu ziyaret, bizlere bırakılan mirasa sahip çıkma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatıyor. Vatan için gösterilen fedakarlıklar asla unutulmayacak ve gelecek nesillere aktarılacaktır. Bu aziz vatanda hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı, bizlere bırakılan en kıymetli mirastır ve bu mirasa sahip çıkmak en önemli sorumluluğumuzdur.'

Açıklamasında ziyaretlerin bayramla sınırlı olmadığını belirten Tever, bayram ziyaretlerinin yalnızca bir gelenek olmadığını, aynı zamanda vefa ve dayanışma duygularının yaşandığı özel anlar olduğunu söyledi.

Tever açıklamasına şöyle tamamladı: 'Bu ziyaretlerde şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını bir kez daha göstermek istiyoruz. Onların dilek ve temennilerini dinlemek, sohbet etmek bizler için büyük bir değer taşımaktadır. Aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz, milletimizin en kıymetli değerleridir. Rabbim, başta şehitlerimiz olmak üzere tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Cenab-ı Hak, tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, şehadetlerini kabul eylesin. Kahraman gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum:

Aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, milletimizin daima baş tacıdır. Vatan için gösterilen fedakarlıklar asla unutulmayacak, gelecek nesillere gurur ve minnetle aktarılacaktır. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek günlerin, sevdiklerinizle bir arada geçireceğiniz, sağlık, huzur ve mutluluk dolu anlarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bayramın, toplumumuzda kardeşlik, dayanışma ve birlik duygularını güçlendirmesi dileğiyle, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyor, nice bayramlara sağlıklı ve mutlu bir şekilde ulaşmayı diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.'