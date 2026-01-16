Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmesi için bilim ile eğlence dolu etkinlik çalışmaları hazırladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Sınırlı kontenjanlarla 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak ücretsiz etkinliklere detaylı bilgi ve başvurular www.gaziantepkultursanat.com adresinden yapılabilecek.

İki hafta boyunca sürecek etkinliklerde Bilim Gaziantep Atölyeleri, Deney Show Etkinliği, Ayda Yürüyüş Etkinliği, Akıl Zeka Oyunları Atölyesi, TÜBİTAK Kış Akademisi, Ebeveyn-Çocuk Atölyeleri ve TÜBİTAK Bilim Söyleşileri yer alacak.

Çocuklar belirlenen yaş grubu ve etkinlik saatine göre katılacağı bilim atölyelerinde tasarım, teknoloji, astronomi, matematik, doğa bilimleri gibi etkinliklerde hem eğlenip hem de öğrenerek yarıyıl tatilini verimli geçirecek.