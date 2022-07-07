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Yedikule Hisarı’nda Nostaljik Fenerle Gece Turu
İstanbul’un birçok dönemine tanıklık eden 1600 yıllık geçmişe sahip Yedikule Hisarı’nda ziyaretçiler nostaljik fenerle düzenlenen gece turlarıyla tarihi bir deneyim yaşatıyor.
FATİH 07.07.2022, 13:39 Murat Aydın
İstanbul’un birçok dönemine tanıklık eden 1600 yıllık geçmişe sahip Yedikule Hisarı’nda ziyaretçiler nostaljik fenerle düzenlenen gece turlarıyla tarihi bir deneyim yaşatıyor.
Fatih Belediyesi tarafından düzenlen organizasyonda, Akşamları 21.00 itibarıyla başlayan turlar sadece Fatihliler değil tüm İstanbullulardan yoğun bir ilgi görüyor.
Profesyonel rehberleriin anlatımlarıyla adeta tarihin yeniden canlandığı geziye nostaljik fenerler ise renk katıyor. Her hafta salı, perşembe ve cumartesi akşamları düzenlenen Yedikule Hisarı gece turlarına katılmak isteyenler Fatih Belediyesi web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırmak durumunda.
Rezervasyon İçin Tıklayınız.
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