Kapalıçarşı'ya 200 yıllık ömür verecek restorasyon

Haber: Murat AYDIN / Kapalıçarşı'nın çehresi artık değişiyor. Tarihi çarşı 200 milyon lira maliyetle restore ediliyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 600 yıllık Kapalıçarşı'daki restorasyon çalışmalarını yerinde görmek, incelemek ve son durumu paylaşmak üzere basına yönelik bir program düzenledi. Gezi de Turan, Anıtlar Kurulu onayıyla başlayan projeye 70 milyon lira bütçe ayrıldığını ve 42 bin metrekare alan üzerine kurulu çarşıda restorasyona,yaklaşık 4 bin dükkan, 65 sokak, 22 kapı ve 14 han yer aldığını söyledi.

Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş yerlerinden biri olan tarihi Kapalıçarşı'da,yaklaşık 42 bin metrekarelik Kapalıçarşı'nın "Röleve ve Restorasyon Çalışması" Projesi kapsamında, 3 bin 600 dükkan ile çevresindeki 38 han ve çarşının çatısı,yaklaşık 200 milyon lira maliyetle restore ediliyor.

BOND FİLMİNE KONU OLAN KULELER DE GÜÇLENDİRİLDİ!

Bundan yaklaşık 8 ay önce başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında,ilk olarak James Bond serisinin "Skyfall" filmi çekimleri sırasında gündeme gelen, tarihi gözetleme kulelerinin de bulunduğu çarşının çatısı yenilendi. Kapalıçarşı'nın restorasyonun da,merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri de kurulmaya başlandığı öğrenildi.Tarihi çarşı da, restorasyon çalışmaları, esnafı ve ziyaretçileri olumsuz etkilememesi için etap etap yapıldığı vurgulandı.



BASINA ÖZEL KAPALIÇARŞI GEZİSİ DÜZENLENDİ!

Kapalıçarşı'nın çehresi artık değişiyor.Çatıların geçtiğimiz yıllar da yenilenmesinin ardından, bedesten duvarları ile iç restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Yaklaşık 600 yıllık tarihiyle İstanbul’un önemli anıt eserlerinden olan Kapalıçarşı’da geçen sene başlayan restorasyon, depreme karşı güçlendirme, beden duvarları, altyapı, vitrin cephelerinin uygun hale getirilmesi ve kalem işlerinin yeniden yapılmasına dair çalışmalar devam ediyor. Anıtlar Kurulu onayıyla başlayan projeye 70 milyon lira bütçe ayrıldı. 42 bin metrekare alan üzerine kurulu çarşıda yaklaşık 4 bin dükkan, 65 sokak, 22 kapı ve 14 han yer alıyor.

“EN KAPSAMLI TADİLAT YAPILIYOR”

Restorasyon çalışmalarında son durumu anlatarak bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Kapalıçarşı yıllar boyunca birçok doğal afet görmüş. Şu anda yapmış olduğumuz çalışma 1894 yılında yaşanan depremden sonra yaptığımız en kapsamlı çalışma. Bu çalışma İstanbul Valiliği, Kapalıçarşı’daki mülkiyet sahipleri ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle yapılıyor. Tam bir yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş yıllarda çatıda düzenleme yapıldı. Yaklaşık 15 yıllık en kapsamlı tadilat yapılıyor. 17 bin metre karelik çarşı taban alanı yenilendi. Çarşının içerisinde 2 bin 500 dükkan var. Çalışmalar orijinaline uygun yapılıyor. 40 arkadaşımız sadece kalem işi çalışıyor” dedi.



“HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRADA İSTANBUL TİCARETİNE YÖN VERECEK”

Beden duvarları güçlendirme çalışmalarının yapıldığını söyleyen Turan, “Beden duvarlarında görülmeyen kılcal çatlaklar var. Bu alanın tamamı UNESCO dünya miras alanındaki yerler. Kapalıçarşı İstanbul’un en büyük değerlerinden. Hem geçmişte hem de bugün ticaretin en önemli merkezlerinden. Askıda görünen bütün kablolar kaldırılacak. Işıklandırmaklar tekrardan düzenlenecek. Kapalıçarşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yüzyıllar boyunca İstanbul ticaretine yön verecek” diye konuştu.

“HAZİRAN AYINDA ÇALIŞMLAR BİTİRECEĞİZ”

Bir yıldır çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Turan, “Haziran ayında çalışmaları bitmiş olacağız. taban işlerinin yüzde yüzünü tamamladık. Kalem işlerinin yaklaşık yüzde on beşi tamamlandı. Önümüzdeki turizm sezonunda farklı bir Kapalıçarşı karşımızda olacak" ifadelerini kullandı.