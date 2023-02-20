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Fatih Belediyesi Ekipleriyle Beraber Deprem Bölgesinde
Fatih Belediyesi Depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarıyla afet bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Fatih Belediyesi temizlik ekipleride Hatay ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam ediyor.
FATİH 20.02.2023, 21:32 20.02.2023, 21:43 Murat Aydın
Fatih Belediyesi Depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarıyla afet bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Fatih Belediyesi temizlik ekipleride Hatay ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmalarına ek olarak bölgedeki temizliği sağlamak ve vatandaşlarıın hayatlarını kolaylaştırmak üzere Fatih Belediyesi temizlik işleri ekiplerini da Hatay ve Maraş illerine taşıdı..
Hatay Kırıkhan’da moloz kaldırma ve yol temizleme çalışmaları devam ederken diğer yandan barınma ihtiyaçları için çadır kurulumları yapılıyor.
Bunun yanında bölge halkının su ihtiyacı Fatih Belediyesi tankerleriyle karşılanmaya devam ediyor.
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