CEMİYETİN ÜNLÜ İSİMLERİ “ON BİN ŞEY”DE BULUŞTU

Güney Afrikalı sanatçı Jake Michael Singer, İstanbul Bienali kapsamında, Yedikule Hisarı Top Kulesi’ne yerleştirilen “On Bin Şey” isimli enstalasyonuyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Fatih Belediyesi himayesinde, Muse Contemporary tarafından Sinan Polvan küratörlüğünde hayata geçirilen enstalasyonun açılış davetine aralarında İnci Aksoy, Aylin Yılmaz, Zafer Kozanoğlu, Mina Karagülle, Serap Sarı, Esra Erandan, Gülbin Gürel, Elif Yazıcı Girgin, Yıldız Öz Samaha, Aylin Hoşzeban, Beste Yurttaş ve Ebru Kain’ın da yer aldığı iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.

Güney Afrikalı sanatçı Jake Michael Singer, İstanbul Bienali kapsamında Yedikule Hisarı Top Kulesi’nde sergilenen “On Bin Şey” başlıklı enstalasyonuyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in ev sahipliğinde, iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin ağırlandığı açılışa, İnci Aksoy, Aylin Yılmaz, Zafer Kozanoğlu, Mina Karagülle, Serap Sarı, Esra Erandan, Gülbin Gürel, Elif Yazıcı Girgin, Yıldız Öz Samaha, Aylin Hoşzeban, Beste Yurttaş ve Ebru Kain gibi isimler katıldı.

Geçtiğimiz yıl Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nda 11.000’den fazla kişinin ziyaret ettiği “Bennu Stasis” sergisinden sonra, bu yıl da “On Bin Şey” isimli enstalasyonuyla sanatseverlerin karşısına çıkan sanatçı Jake Michael Singer, Yedikule Hisarı’na yerleştirilen eseriyle ziyaretçilerini derin ve meditatif düşüncelere, acıma ve korku gibi duygular aracılığıyla iç arınmaya ve duygusal adalete yöneltiyor. Sanatseverler, sergiyi 20 Kasım tarihine kadar ziyaret edebilecek.