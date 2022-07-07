Başkan Turan'dan Kapalıçarşı’ya Ziyaret

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Kapalıçarşı’ya gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ve çarşı ziyaretçileriyle hasbihal etti.

3 bin 125 dükkânda, 97 farklı ürün, 25 bin çalışanı, günlük 300 ile 500 bin arasında ziyaretçisi, 64 sokağı, 5 mescidi, 2 bedesteni, 7 çeşmesi ve 22 kapısı ile dünyanın en büyük kapalı alışveriş merkezi konumundaki Kapalıçarşı’da, Fatih Belediyesi’nin gerçekleştirdiği tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan Kapalıçarşı’ya gerçekleştirdiği ziyarette çalışmaları inceleyerek, esnafla değerlendirmelerde bulundu. Esnaf ve Kapalıçarşı ziyaretçilerinin ilgisine muhabbetle karşılık veren Başkan Turan, ziyaretlerine Gedikpaşa Caddesi’nde devam etti.