Başkan Turan'dan Kapalıçarşı’ya Ziyaret
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Kapalıçarşı’ya gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ve çarşı ziyaretçileriyle hasbihal etti.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Kapalıçarşı’ya gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ve çarşı ziyaretçileriyle hasbihal etti.
3 bin 125 dükkânda, 97 farklı ürün, 25 bin çalışanı, günlük 300 ile 500 bin arasında ziyaretçisi, 64 sokağı, 5 mescidi, 2 bedesteni, 7 çeşmesi ve 22 kapısı ile dünyanın en büyük kapalı alışveriş merkezi konumundaki Kapalıçarşı’da, Fatih Belediyesi’nin gerçekleştirdiği tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan Kapalıçarşı’ya gerçekleştirdiği ziyarette çalışmaları inceleyerek, esnafla değerlendirmelerde bulundu. Esnaf ve Kapalıçarşı ziyaretçilerinin ilgisine muhabbetle karşılık veren Başkan Turan, ziyaretlerine Gedikpaşa Caddesi’nde devam etti.
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
|İmsak
|03:34
|Güneş
|05:32
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:46
|Yatsı
|22:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016