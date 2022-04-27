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Basın Mensupları Sahur programında bir araya geldi!

Fatih Belediyesi organize ettiği sahur programında, medyanın çeşitli kesimlerinde görev yapan çok sayıda gazeteciyi bir araya getirdi. Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’ndeki sahur programına; televizyon, gazete, radyo ve internet medyasından yaklaşık 200 gazeteci katıldı.

FATİH 27.04.2022, 05:15 29.04.2022, 06:09 Murat Aydın
Basın Mensupları Sahur programında bir araya geldi!

Fatih Belediyesi organize ettiği sahur programında, medyanın çeşitli kesimlerinde görev yapan çok sayıda gazeteciyi bir araya getirdi. Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’ndeki sahur programına; televizyon, gazete, radyo ve internet medyasından yaklaşık 200 gazeteci katıldı. Fatih Belediye Başkanı Turan, masaları tek tek dolaşarak basın mensuplarıyla sohbet etti. Sohbet sonrası sahur yemeği yenildi ve Merkez Kütüphanesi gezildi.

Fotoğraf: Gazeteci Mevlüt Yüksel, Fatih Belediye Başkanı M.Ergun Turan, aydınSes Medya İmtiyaz Sahibi Gazeteci Murat Aydın...

Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sahur programına, Belediye Başkanı M.Ergün Turan’ın yanı sıra,çeşitli gazete, tv, radyo ve haber sitelerin de görev yapan, çok sayıda basın mensubu katıldı. AydınSes Medya'yı İmtiyaz sahibi Gazeteci Murat Aydın temsil etti.

"BİZ BİRARADA OLMANIZA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ!"

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, “Değerli dostlar,basın mensubu arkadaşlarımız,tabii çok yorucu bir iş yapıyorsunuz. Arkadaşlarımıza,biz Fatih Belediyesi olarak, sizin bir arada olmanıza ev sahipliği yapıyoruz.Yoksa ben belediye başkanı olarak,bugün ev sahibi ben değilim.Fatih Belediyesi ev sahibi,ama asıl Abdurrahman ev sahibi.Onun için burada bir araya gelmemize vesile oldunuz,teşrifleriniz için tekrar teşekkür ediyorum.Geceniz mübarek olsun.Saygılar sunuyorum” diye konuştu..

 
"GAZETECİ ARKADAŞLARLA HASPİHAL ETTİK!"

Gazetecilerle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan,  Ramazan ayının Suriçi Fatih’te her zaman farklı yaşandığını belirterek, “ İstanbul’da doğmuş büyümüş biri olarak, Ramazan ayının manevi ikliminin Fatih’te her zaman çok daha farklı duygularla yaşıyoruz. Pandemiden dolayı hem vatandaşlarımızla hem basın mensuplarıyla çok kısıtlı bir araya gelebiliyorduk.  Ama hamdolsun bu yıl her kesimle bir araya gelerek, Ramazan ayının bereketini, huzurunu, sevincini dolu dolu yaşamaya çalıştık. Gazeteci arkadaşlarımız tabi yorucu stresli bir iş yapıyorlar. Bayram öncesi sahur programında, Ramazan ayının da ruhuna uygun şekilde bir araya gelerek hasbihal etmek istedik. Bu vesileyle Ramazan bayramınızı tebrik eder, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.” dedi.

MERKEZ KÜTÜPHANE GAZETECİLERİ HAYRAN BIRAKTI!

Fatih Belediye Başkanı M.Ergun Turan ve sahura katılan gazeteciler,yakkaşık üç saat süren programın ardından, belediye binasının altın da kurulan, Merkez Kütüphanesş'ne geçileler.Belediye Başkanı Turan,burada gazeteci ve yazarlara,kütüphane hakkın da bildiler verdi ve gelen öğrencilerle görüştü.TURAN burada gazetecilere,kütüphanenin 7/24 açık olduğunu,ziyaretçilere araştırmalarında kullanmaları için bilgisayar, ücretsiz WIFI, ücretsiz çıktı ve fotokopi hizmeti,çay,kahve ve sahur yemeğinin de ücretsiz sunulduğunu ifade etti.Kütüphaneye,çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilerin,İstanbul'un uzak ilçelerinden gelenlerin de olduğunu öğrenen gazeteciler,şaşkınlıklarını gizleyemedikleri görüldü.

#Fatih belediyesi gazetecileri ağırladı #sahur programı #Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan #Gazeteciler #medya #basın #murat aydın #Aydınses Gazetesi #mevlüt yüksel
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