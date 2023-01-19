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Sömestri tatilinde öğrencilere yönelik 13 günde 130 etkinlik

Yarıyıl tatili yaklaşırken, Eyüpsultan Belediyesi 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılı sömestir tatiline giren öğrenciler için birbirinden renkli program ve eğlenceli aktivitelerden oluşan muhteşem bir festival düzenliyor.

EYÜP 19.01.2023, 09:11 Murat Aydın
Sömestri tatilinde öğrencilere yönelik 13 günde 130 etkinlik

Eyüpsultan Belediyesi 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılı sömestir tatiline giren öğrenciler için birbirinden renkli program ve eğlenceli aktivitelerden oluşan muhteşem bir festival düzenliyor.

13 GÜNDE 130 ETKİNLİK

Öğrencilerin aileleriyle birlikte tatilin keyfini doyasıya çıkarmaları için 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Eyüpsultan Sömestir Fest’te, 13 günde 130 etkinlik düzenlenecek.

BU FESTİVAL KAÇMAZ

Festival kapsamında biribirinden renkli ebeveyn çocuk etkinlikleri, AVM Şenlikleri, Lise Kamp Günleri, Robot Okulu Atölyesi, Ali Kuşçu gözlem ve su roketi gösterileri, dil kampı, kaykay ve buz pisti deneyimi futbol turnuvası gibi sportif, eğitsel, sanatsal aktivitelerle öğrenciler unutamayacakları bir tatil dönemi geçirecekler.

AVM’LERDE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi, Eyüp Park Alışveriş Merkezi ve Vialand AVM’de Cumartesi ve Pazar günleri saat 15.00’te gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar Hacivat – Karagöz, sihirbaz, jonglör ve kukla gösterileri ile eğlenceli dakikalar yaşayacaklar. Balon, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarının da yapılacağı etkinliklerde gönüllerince eğlenecek olan çocuklar, aileleri ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirecekler.

ÜCRETSİZ SİNEMA GÜNLERİ

Eyüpsultan Sömestir Fest kapsamında düzenlenecek ücretsiz sinema günlerinde öğrenciler aileleriyle birlikte vizyonda bulunan filmleri ücretsiz olarak izleme imkanı bulacaklar. Sinema gösterimleri Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.15’te Biz Cevahir Haliç AVM’de yapılacak.

EBEVEYN ÇOCUK ATÖLYELERİ

Aileler çocuklarıyla birlikte birbirinden renkli ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla bir araya gelecek. Aileler, Hareket ve Dans Terapisi, Ritim Atölyesi, Oyun Atölyesi, Mis Sabun Yapımı, Saç Örgüsü Yapımı, Grup Terapi Etkinliği, Filografi Magnet Yapımı, Geri Dönüşüm Atölyesi Oyuncak Yapımı, Makrome Anahtarlık Yapımı, Kil ve Sanat Terapi Atölyesi, Makrome Bileklik Yapımı, Akıl Oyunları, Lolipop Yapımı, Simit Yapımı, Toka Saç Bandı Dikimi, Deri Para Kesesi Yapımı, Çiçek Fide Dikimi, Cüzdan Kalemlik Yapımı, Beze Yapımı, Mors Alfabesi Bileklik Yapımı atölyelerinde birlikte kaliteli zaman geçirecekler.

7-18 YAŞ KAYKAY VE BUZ PİSTİ DENEYİMİ, BİSİKLET TAMİR VE SÜRÜŞ

7-18 yaş arası öğrenciler için düzenlenecek sportif aktiviteler kapsamında Alibeyköy Osmanlı Park’ta yaklaşık 1 saat sürecek olan Kaykay deneyimi, Bisiklet Tamir ve Sürüş etkinliği ve Eyüp Park AVM içerisinde bulunan buz pistinden tamamen ücretsiz olarak yararlanacak olan çocuklar hem eğlenecek hem de spor yapacaklar.

ALİ KUŞÇU GÖZLEM VE SU ROKETİ GÖSTERİLERİ

Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş çocukların bir araya geldiği "Ali Kuşçu Uzay Evi’nde öğrenciler teleskoplarla Ay, gezegen ve diğer yıldızları gözlemleyerek, su roketi deneyleri gerçekleştirecekler.

SPORTİF YARIŞMALAR

Alibeyköy Spor Kompleksi’nde düzenlenecek penaltı atışları ve 3x3 basketbol turnuvaları ile öğrenciler bireysel sportif yeteneklerini sergileyip, turnuva heyecanını doyasıya yaşayacaklar.

LİSE ÖĞRENCİLERİ ÇİFTALAN GENÇLİK KAMPINDA BULUŞACAK

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ilçeye kazandırdığı Çiftalan Gençlik Kampı’nda bir araya gelecek olan liseliler doğanın kucağında, sanatsal, sportif ve kültürel aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirecekler.

DİL KAMPI’NDA SÜRPRİZ HEDİYELER ÖĞRENCİLERİ BEKLİYOR

Düğmeciler, Akşemsettin ve Göktürk Dil Evi’nde İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dil eğitimleri alan öğrenciler 1 – 2 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Dil Kampında buluşacak. Çiftalan Gençlik Kampı’nda yapılacak olan etkinliklerde öğrenciler kampta çeşitli aktiviteler, ikramlar ve sürpriz hediyelerle kampın tadını çıkaracaklar.

#EyüpsultanBelediyesi #sömestritatili #13günde130etkinlik #DenizKöken
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