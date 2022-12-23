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İnsani Gelişme Endeksi'nde Eyüpsultan'a 'Sıçrama Yapanlar' ödülü

Eyüpsultan Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı İNGEV’in ilçelerde insani gelişmeyi desteklemek üzere hazırladığı İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma: İlçeler (İGE-İ) 2021 raporunda, yaptığı başarılı ve istikrarlı çalışmalarıyla listede yer aldı.

EYÜP 23.12.2022, 19:32 Murat Aydın
İnsani Gelişme Endeksi'nde Eyüpsultan'a 'Sıçrama Yapanlar' ödülü

İNGEV’in 2016 yılından bu yana sürdürdüğü İGE-İ raporlamasına bu yıl ilk kez “geçen yıldan sıçrama yapanlar” kategorisi eklendi. Bu kategori önceki yıl diğer bölgelerde yer alıp bu yıl yeşil bölgeye yani Çok Yüksek İnsani Gelişme Bölgesine geçen ilçeleri kapsıyor.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ MAVİ BÖLGEDEN YEŞİL BÖLGEYE YÜKSELDİ

Eyüpsultan Belediyesi, önceki dönemde Yüksek İnsani Gelişme Bölgesinde (Mavi) yer alırken bu yıl, 32 şehirden nüfusu 150 bini geçen toplam 160 ilçenin değerlendirildiği raporda Çok Yüksek İnsani Gelişme Bölgesi’nde (Yeşil) yer aldı.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN’E PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Özverili çalışmaları ve bu performansı nedeniyle İNGEV tarafından büyük bir takdirle karşılanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e Çok Yüksek İnsani Gelişme Geçen Yıldan Sıçrama Yapanlar plaketi takdim edildi.

Konuyla ilgili Berk Çoker’in moderatörlüğünde, raporun temel bulgularının ve başarılı belediye başkanlarının konuşmalarının paylaşıldığı bir çevrimiçi toplantı düzenlendi.

Çevrimiçi toplantıda, rapor temel bulgularının paylaşımından sonra Başkan Deniz Köken bir konuşma yaptı.

“EYÜPSULTAN’DA OLMANIN BİLİNCİYLE ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Başkan Deniz Köken yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"3,5 yıllık zaman dilimi içinde şehri önce fiziki olarak kategorilere böldük. Sonra neler yapabileceğimiz ile ilgili ciddi çalışmalar yaptık. İstanbul dünya için önemli bir şehir, İstanbul için de Eyüpsultan önemli bir şehir. O yüzden Eyüpsultan’da olmanın bilinciyle bu şehirde yaşayan bütün vatandaşlarımızı daha iyi bir ortamda yaşayabilecekleri atmosfere kavuşturmak için özel çalışmalar yapmaya gayret ettik.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞTIK”

Cumhurbaşkanımızın katılımıyla “41 Ayda 41 Eser” çalışmasıyla büyük bir açılış gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri, pandemiye rağmen, kademeli olarak da olsa hayata geçirmeye gayret ettik. Hizmetlerimizde hanımları, çocukları, gençleri, yaşlıları ve engellileri ayrı kategorilerde değerlendirdik. İki yüzme havuzu, gençlik merkezleri, binicilik, buz pateni, kaykay pisti gibi ilçede olmayan sporları işin içine katarak her alanda gençlerimizin, çocuklarımızın yararlanabileceği ortamlar oluşturmaya çalıştık.

“BELEDİYECİLİĞİ BİR ŞEHİR DOKTORLUĞU HASSASİYETİ İLE YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Şehircilikle ilgili şöyle bir tezim var ‘İnsanlar hasta olduğunda hastaneye, şehirler hasta olduğunda belediyeye gelirler. Belediyecilik aslında bir şehir doktorluğudur. O yüzden şehirde ne eksik bırakırsak, çıkacak olan arızalardan o şehirde yaşayan bütün insanlar nasibini alırlar ve mağdur olurlar. Biz bu mağduriyeti giderebilme açısından belediyeciliği bir şehir doktorluğu hassasiyeti ile yapmaya gayret ediyoruz. Herkese hizmet verecek bir mekanizmayı hayata geçirmeyi amaçladık"

#EyüpsultanBelediyesi #DenizKöken #İNGEV
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