Eyüpsultan olası afetlere hazır! ESAY ekibi eğitimi tamamladı
Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi Arama Kurtarma Ekibi, aldığı eğitimler sonunda AFAD Akreditasyon Sınavı’nı tamamladı.
Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi Arama Kurtarma Ekibi, aldığı eğitimler sonunda AFAD Akreditasyon Sınavı’nı tamamladı.
Olası afetlere karşı müdahale eğitimi, yangına müdahale eğitimi gibi birçok eğitimi başarıyla tamamlayan ESAY, orman yangınları ile mücadele için daha önce Manavgat ilçesine yardımda bulunmuş, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası 13 personelden oluşan ekiple yaraları sarmak, yardım ve destekte bulunmak için bölgede görev almıştı.
Eyüpsultan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ayrıca 20 personeliyle, Türkiye Afet Müdahale Planı sistemi içerisinde yer alabilmek, ortak standartlar getirerek afet ve acil durumlara ilişkin faaliyetlerde katılım, iş birliği, koordinasyon, etkililik ve verimliliği artırmak amacıyla verilen ve yaklaşık 3 ay süren eğitimlere katıldı.
Büyük bir titizlik ve ciddiyetle sürdürülen eğitimlerin sonunda, standartların belirlenmesi, koordinasyonun sağlanabilmesi, kalitenin arttırılması ve sürekliliğinin korunması için uygulanan AFAD akreditasyon sınavını da tamamladı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016