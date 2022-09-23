Eyüpsultan'da Çocuklar için 2. Kitap Fuarı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocukları kitap okumaya teşvik edecek ve eğitimlerine büyük katkı sağlayacak Eyüpsultan 2. Çocuk Kitapları Fuarı başladı.

Fuar bu yıl, Haziran ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat eden yazar ve şair Mevlana İdris anısına düzenleniyor.

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören fuarın ikincisin açılışı için Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde bir program düzenlendi. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile aynı zamanda Mevlana İdris’in de kardeşi olan yazar Salih Zengin ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"ÇOCUKLARIN KİTAPLA İLİŞKİSİNİN DAHA SIK OLMASINDAN YANAYIM"

Fuarın açılışını yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çocuklar için bir kitap fuarı açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Genel bir kitap fuarı yapıldığı zaman içerisinde diğerleri kayboluyor. Herkes birbirini gölgeliyor. Ben çocukların kitapla ilişkisinin daha da sık olmasından yanayım. Çünkü dijital çağ çocukları kitaptan ve okumaktan uzaklaştırıyor, bilgiyi kısıtlaştırıyor, kullandığı cümle sayısı, yazı karakterleri sosyal medya üzerinde eksik olduğu için ciddi sıkıntılar hasıl oluyor. Çocuklar ne kadar çok kelime bilirlerse o kadar çok düşünme kapasiteleri artar, bu sayede ileri ki aşamada düşündüklerini hayata geçirmelerinde kendilerine çok faydalı olacağına inanıyorum. Dergi fuarının, çocuk kitap fuarının ve normal kitap fuarının birbirinden ayrı olmasından yanayım. Dergi ile ilgili de burada ciddi bir çalışma yapacağız.”

“FUARA 6 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞUN KATILMASINI BEKLİYORUZ”

Fuara 6 binin üzerinde çocuğun katılımını beklediklerini dile getiren Başkan Deniz Köken, "Onlara 30 TL değerinde hediye kuponları veriyoruz. Yakın zamanda kaybettiğimiz Mevlana İdris’i de burada yad etmiş oluyoruz. Benim için çocukların yeri ayrı. Çocuklar hep güzelliği düşünen varlıklar, kötülük düşünemeyen varlıklar. Bu hallerinin daha da uzun devam etmesi bu çalışmalarla olacaktır. Ben çocuklar için bir kitap fuarı açmaktan mutlu oldum" dedi.

“BU FUAR EYÜPSULTAN’A ÇOK YAKIŞIYOR”

Fuarın açılışına katılan ve kitaplarını imzalayan Mevlana İdris’in kardeşi H.Salih Zengin, çocuk kitapları fuarının Eyüpsultan’a çok yakıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Eyüpsultan’da olmasının çocuğa vurgu yapılmasının bir güzelliği de tarih boyunca Eyüpsultan, Eyüpsultan Hazretlerinden dolayı sünnet olan çocukların ziyaret ettiği, oyuncaklarıyla öne çıkan tarihi bir ilçe. Çocuklar her daim hayata başlarken Eyüpsultan’ı ziyaret ederler. Bu anlamda çocuk yüzü bir ilçe, onları kitaplarla, kelimelerle cümlelerle buluşturmak o açıdan Eyüpsultan’a yakışır. Başkanımızı da bu konudaki hassasiyeti için tabi ki tebrik etmek lazım, inşallah uzun ömürlü çocuk kitapları fuarı olur.

“MEVLANA İDRİS, ÇOCUKLARLA MANEVİ ANLAMDA BULUŞMAYA DEVAM EDECEK”

Mevlana İdris de çocuk kitaplarının güçlü kalemlerinden birisiydi, çocukların dostuydu. Tevafuk bir şekilde Eyüpsultan Hazretleri’nin yanı başına Mihrişah Sultan’a defnedildi ve Eyüpsultanlı oldu. Çocuklarla manevi anlamda da buluşmaya devam edecek. Bu açıdan çocuk kitapları fuarının hem Eyüpsultan’da düzenleniyor olması hem Mevlana İdris adına bir vefa örneği olarak düzenleniyor olması çok anlamlı ve hoş. Eminim onun yazdıkları, bizlere bıraktığı miras, çocuklara verdiği değer, anlam bütün bunların vücut bulduğu bir fuar olacak. Böyle bir fuar Eyüpsultan’a yakışırdı"

Kurdela kesiminin ardından Başkan Deniz Köken, H.Salih Zengin’le birlikte fuara katılan yayınevlerinin standlarını ziyaret edip, kitap alan çocuklarla sohbet etti.

ÇOCUKLARA 30 TL HEDİYE ÇEKİ

Fuarın açılışında çocuklara Mevlana İdris’in Gazoz Çeşmesi isimli kitabı, gazoz ve 30 TL değerinde kitap çeki verildi. Fuar süresince ilçedeki okullardan öğretmenleriyle birlikte gelen bütün çocuklara 30 TL değerinde kitap çeki hediye edilecek.

10 GÜN BOYUNCA AÇIK OLACAK

Fuar 23 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde hazırlanan alanda 10 gün boyunca açık olacak. Birçok etkinliğin gerçekleşeceği fuar saat 09:00 – 20:00 arasında açık olacak. Fuarda ayrıca Mevlana İdris’in kitap kapaklarından oluşan bir sergi de kitapseverler tarafından gezilebilecek.

60 YAYINEVİ 63 YAZAR KATILIYOR

Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı’nda 63 yazar ve birbirinden seçkin 60 yayınevi yer alıyor. Yine fuar kapsamında okur-yazar buluşmaları, okul söyleşileri gibi çeşitli etkinlikler, birçok konferans ve söyleşi programları olacak. Ayrıca yazarlarla imza günleri yapılacak. Bu arada çocuklar için de her gün çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Eyüpsultan 2. Çocuk Kitapları Fuarı’nda, Yunus Ozan, Elif Erdemir, Eren Yeşilyurt, Figen Yaman Coşar, H. Salih Zengin, Didem Karabaş, Hatice Kübra Tongar, Nuh Muaz Kapan, Rabia Işık, Tuğba Demirer, Vildan Sert, Güliz Gerdan, Zeynep Handan Aydoğan, Ayşegül Sözen Dağ, Duygu Ünal, Elif Köroğlu, Merve Gülcemal, Recep Bilal Aksu, Sümeyra Turanalp, Şeyda Apaydın, Yasemin Aykol, Yıldız Kulkul, Feyza Şahin, Mahmut Topbaşlı, Sibel Aydın, Kübra Kar, Nur Dombaycı, Şehri Madan, Şeydanur Küçük, Yiğit Recep Efe, Bestami Yazgan, Maral Najafli, Nehir Aydın Gökduman, Oğuz Saygın, Ozan Taşdemir, Eda Bayrak, Esra Bahadır Cesar, Gülşen Gazel, Özgür Aras Tüfek, Asaf Tahir, Bahadır İçel, Fatih Yılmaz, Gökçe Özder, Saniye Bencik Kangal, Yusuf Asal, Murat Köse, Sümeyye Ceylan, Betül Abiş İşeri, Fatma Çağdaş Börekçi, Gökhan Müftüoğlu, Hatice Özdemir Tülün, Jenny Molendyk Divleli, Merve Yaşar, Seyhan Genç, Süleyman Ezber, Şeyma Göksay, Zeynep Odabaş ve Bilal Özbay imza günü düzenleyecek.