Eyüpsultan Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

Eyüpsultan Belediyesi, Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarısı sonrası, karla mücadele amacıyla başlattığı tüm hazırlıklarını tamamladı.

Karla mücadele için Fen İşleri Müdürlüğü Alibeyköy Şantiyesi’nde, yeni hizmete alınan araçlarla güçlendirilmiş hale gelen, aralarında kar küreme ve tuzlama araçlarının da bulunduğu toplam 82 iş makinası ve araçtan oluşan filo hazır halde bekliyor.

82 PERSONEL VARDİYALI OLARAK 24 SAAT GÖREV YAPACAK

Karla mücadele amacıyla 82 personel de, kar yağışından dolayı vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için vardiyalı olarak 24 saat aralıksız görev yapacak.

Bu arada yine karla mücadelede kullanılmak üzere 2 bin 850 ton tuz ve 250 ton solüsyon da kullanıma hazır halde.

Ekipler, özellikle coğrafi yapıdan dolayı merdiven olan sokaklarda, kar yağışı veya buzlanmalara karşı tedbir amacıyla çuvallarla tuz koyuyor.