Eyüp Belediyesi'nden evlerde ücretsiz berberlik hizmeti

Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı çalışmalar gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara evde berberlik hizmeti vermeye devam ediyor.

65 yaş üstü ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, kişisel bakımlarına destek olmak amacıyla verilen hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi bireylerin saç ve sakal kesimleri özenle yapılıyor.

Randevu ile eve giden berber Levent Bulut, vatandaşların istekleri doğrultusunda saç ve sakal kesimi yaparken ilçe genelinde 236 vatandaş berberlik hizmetinden faydalanıyor.

Bu hizmet kapsamında Levent Bulut, bu kez Esentepe Mahallesi’nde oturan, doğma büyüme Eyüpsultanlı olan 73 yaşındaki Ünsal Demir’in saç ve sakal kesimini yaptı. Verilen hizmetten dolayı çok memnun kaldığını söyleyen Demir, "Allah razı olsun her ay Levent kardeşim geliyor saç sakal traşımı yapıyor. Ben kapıya zor çıkıyorum, berbere gitmem zaten mümkün değil. Berbere gitsem 70 TL para alıyorlar. Başkanımız Deniz Köken’den Allah razı olsun, Allah ne muradı varsa versin. Yemeğimi de, kömürümü de gönderiyor, temizliğimi yaptırıyor. Tüm ihtiyaçlarım karşılanıyor" diyor