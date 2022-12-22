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2022 yılında 1672 kısırlaştırma, 234 sahiplendirme

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2022 yılında 17 bin 42 talep sonuçlandırıp, 25 bin 776 görev icra etti. 123 kurban hizmetleri, 125 rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere toplam 248 denetleme görevini yerine getirdi.

EYÜP 22.12.2022, 23:21 Murat Aydın
2022 yılında 1672 kısırlaştırma, 234 sahiplendirme

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2022 yılında 17 bin 42 talep sonuçlandırıp, 25 bin 776 görev icra etti. 123 kurban hizmetleri, 125 rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere toplam 248 denetleme görevini yerine getirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezinden ambulansa, barınma ve beslenme noktalarından kediler için özel evlere ve mama dağıtımına, Covid-19 Pandemisinde tüm ilçemizin dezenfeksiyonundan haşere ve mikroplarla mücadeleye, kurbanlıkların ve alanlarının denetlenmesi ve dezenfeksiyonlarına kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdi.

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğine yeni alanlar kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kedi poliklinik ve köpek poliklinik alanları ve doğal yaşam alanları eklenerek sahipsiz hayvanların sorunlarının çözüme kavuşturulması adına birçok yenilik hayata geçirildi.

8.476 MİNİK DOSTUMUZUN MUAYENE VE TEDAVİLERİ YAPILDI

Gece gündüz demeden hizmet üreten Eyüpsultan Belediyesi, 2022 yılında 2 bin 425 köpek, 5 bin 572 kedi ve 479 farklı hayvan türünden olmak üzere toplamda 8.476 bakıma muhtaç hayvanın muayene, tedavi, bakım ve rehabilititasyonlarını geçekleştirdi.

1.672 KISIRLAŞTIRMA VE 2.640 KUDUZ AŞILAMA YAPILDI

Yine yıl içerisinde 1.672 minik dostumuza kısırlaştırma işlemi yapıldı. Ayrıca 2.640 kuduz aşısı yapılırken, 2.659 hayvana ise mikroçip takıldı. Yapılan sahiplendirme çalışmaları ile 234 minik dostumuz sıcak bir yuvaya kavuştu.

İLÇENİN FARKLI NOKTALARINA 254 KEDİ BARINMA ÜNİTESİ YERLEŞTİRİLDİ

Soğuk havalardan korunması amacıyla sokak hayvanları için birçok yerde beslenme ve barınma noktaları oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde uygun bulunan yerlere 254 adet kedi barınma ünitesi yerleştirdi.

7.418 KİLOGRAM KÖPEK, 9.153 KİLOGRAM KEDİ MAMASI VE 750 KİLOGRAM KUŞ YEMİ DAĞITILDI

Yaz – kış sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması için çalışan Eyüpsultan Belediyesi, karlı ve soğuk havalarda ise Kemerburgaz, Göktürk, Ağaçlı, Pirinçci vb diğer bölgelerdeki birçok noktaya sokak hayvanları için mama bıraktı. Kışın hayvanların zor durumda kalmaması ve yiyecek sıkıntısı çekmemesi için ekipler kış boyunca belirli periyotlarla sokak hayvanlarını beslemeye devam etti. Bu kapsamda 2022 yılının 11 ayında 7.418 kilogram köpek maması, 9.153 kilogram kedi maması, 750 kilogram kuş yemi dağıtıldı. Ayrıca kedi köpek ve kanatlı hayvanlar için 574 adet beslenme odağı oluşturuldu.

VEKTÖR MÜCADELE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA 4.218 İLAÇLAMA YAPILDI

Özellikle yaz aylarında insan sağlığını tehdit eder hale gelen sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ekipler bölgelerinde her bir detayı titizlikle değerlendirerek ilaçlama yapıldı. Larva, sivrisinek, karasinek ve haşere ilaçlamalarında ve dezenfeksiyon uygulamalarında vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekiplerimiz, vektör mücadele faaliyetleri kapsamında 3.876’sı kamu hizmeti olmak üzere toplamda 4.218 ilaçlama işlemi yaptı.

3 KURBAN SATIŞ, 54 KURBAN KESİM YERİNDE 123 DENETİM YAPILDI

Halkımızın huzurla ve sağlıklı olarak Kurban ibadetini yerine getirmesi için ilçemiz genelinde kurulan 3 satış ve 54 kesim alanında kurban bayramı öncesi, sırası ve sonrasında 123 denetleme yapıldı. 2.707 büyükbaş, 4.542 küçükbaş hayvan kontrol edilerek, satış ve kesimlerine nezaret edilerek bu alanların dezenfeksiyonları yapıldı.

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