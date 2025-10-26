Evrim Sanat Galerisi, 2025 kış sezonunu çağdaş Türk resim sanatının dört önemli ismini bir araya getiren 'IV' adlı karma sergiyle karşılıyor. Yalçın Gökçebağ, Gözde Atlas, Mümin Candaş ve Günsu Saraçoğlu, 1-19 Kasım'da sanatseverlerle buluşuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sanatın kalbinin attığı yer olan Evrim Sanat Galerisi, 2025 kış sezonunu, çağdaş Türk resim sanatının dört önemli temsilcisini ağırlayacağı 'IV' adlı karma sergiyle yeni galerisinde kar? ?ılıyor. 1 Kasım'da başlayacak bu özel seçkiyle hem yeni mekanını kutluyor hem de sanatseverlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

'IV' sergisi, izleyiciyi dört usta sanatçının yaratım süreçlerine davet ediyor. Yalçın Gökçebağ, Gözde Atlas, Mümin Candaş ve Günsu Saraçoğlu'nun tuval, karışık teknik, soyut ve figüratif gibi farklı disiplinlerde ürettiği yaklaşık 50 eser, sanatın birleştirici gücünü gözler önüne seriyor. Her biri kendine özgü bir dil kullanan sanatçılar, sergi mekanında bir araya gelerek adeta bir 'estetik diyalog' kuruyor ve sanatseverlere çok katmanlı, derinlikli bir keşif sunuyor.

Sergi, ismini hem bir araya gelen 'IV'(dört) sanatçıdan hem de Roma rakamlarındaki 'IV' sembolünün taşıdığı klasik ve zamansız çağrışımlardan alıyor. Bu başlık altında, geleneksel ile çağdaş, soyut ile somut arasındaki gerilim ve uyum, seçkin eser ler aracılığıyla yeniden yorumlanıyor.