Ev Tekstili Birlik Platformu’nun Denizli’deki buluşması, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Ufuk Ocak, yeni dönemde hayata geçirecekleri 19 projeyi tanıttı. Denizli, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep’ten 300’den fazla katılımcının yer aldığı toplantıda, HOMETEX’in uluslararası atılımı, genç ve kadın girişimcilere destek ile sektörün birliği vurgulandı.BURSA (İGFA) - Ev Tekstili Birlik Platformu, Denizli’de düzenlediği toplantıyla sektörün geleceğine ışık tuttu.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Ufuk Ocak’ın yeni vizyonunu paylaştığı buluşmaya, Denizli’deki TETSİAD üyelerinin yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep’ten iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sektör liderlerinden oluşan 300’ü aşkın kişi katıldı.

Toplantıya Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Derya Baltalı’nın yanı sıra DETGİS, DEGİAD, DESİAD, MÜSİAD, ASKON ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“TETSİAD ORTAK AKILLA YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR”

TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak, açılış konuşmasında Denizli’nin dayanışma ve üretim kültürünün sembolü olduğunu vurguladı.

Sektörün içinden gelen biri olarak uzun yıllardır TETSİAD’da görev yaptığını, şu an Başkan Yardımcısı olduğunu hatırlatan Ocak, yeni dönemde deneyimli isimlerle gençlerin dinamizmini birleştireceklerini belirterek, TETSİAD’da daha dinamik ve vizyoner bir dönem başlayacağını söyledi.

HOMETEX’İN ULUSLARARASI BAŞARISI

Başkan adayı Ocak, sektörün prestijli fuarı HOMETEX’in İstanbul’da ulaştığı büyüklüğü övdü. 2021’de fuarın risk altında olduğunu, ancak sektörün birliğiyle yeniden ayağa kaldırıldığını ifade eden Ocak, “4 yılda 250 milyon TL’lik ücret iadesiyle mağduriyetleri giderdik. HOMETEX, dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri oldu ve prestijli fuarlar kapsamına alındı. Firmalar artık fuar desteklerinden yararlanabilecek” diye konuştu.

Yeni dönemde 19 öncelikli proje hazırladıklarını açıklayan Ufuk Ocak, özellikle ABD, Sahraaltı Afrika ve Suudi Arabistan’da HOMETEX markasıyla fuarlar düzenleneceğini belirtti.

Türk ev tekstilinin dünya vitrinindeki yerini güçlendirecek bu adımlara ek olarak, pazaryerlerinde özel komisyon anlaşmaları, bankalarla indirimli POS oranları, kontrat tekstiline yönelik iş birlikleri ve finansal destekler de gündemde olacağını belirten Ocak, Genç TETSİAD ve kadın girişimcilerle daha kapsayıcı bir yapı oluşturacaklarını, sektörün geleceğini gençler ve kadınlarla inşa edeceklerini vurguladı.

Komisyon yapılarıyla TETSİAD’ın katılımcılığını artıracaklarını belirten Ocak, “Birlik ve dayanışma ile sektörümüzü daha ileri taşıyacağız” dedi.

DENİZLİ’NİN İHRACAT GÜCÜ

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin havlu, bornoz ve çarşaf ihracatında Türkiye’nin yüzde 90’ından fazlasını karşıladığını, ev tekstilinde kilogram başı ihracat değerinin 10 doları aştığını belirtti. “Pamuklu denince adres Denizli’dir. Markalaşma ile bu değeri artırıyoruz” diyen Memişoğlu, HOMETEX’in İstanbul’da kalması için gösterilen dayanışmayı övdü ve Ufuk Ocak’ın ekip ruhuyla başarılı bir başkan olacağına inandığını ifade etti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sektörün birlik ruhunun zorlu dönemlerde bile ayakta kaldığını vurguladı. Denizli’nin yüksek katma değerli ihracatta örnek olduğunu belirten Burkay, pandemi sırasında HOMETEX’in yabancı bir şirkete devredilmesinin engellendiğini hatırlatarak, “Yanmaz, antibakteriyel tekstiller ve yeşil ekonomi, sektörün geleceği. TETSİAD’ın projeleri bu yönde çok değerli” dedi.

Burkay, genç ve kadın girişimcilere destek çağrısı yaparak, ürün ve pazar çeşitliliğinin krizlere karşı direnci artıracağını vurguladı.