Yılın sonlarına yaklaşırken Ekim Ayı'nın evsahipliğinde gerçekleşecek önemli iki tutulma yaşanacak. 14 Ekim Terazi Burcunda Güneş Tutulması

Yılın sonlarına yaklaşırken Ekim Ayı'nın evsahipliğinde gerçekleşecek önemli iki tutulma yaşanacak.

14 Ekim Terazi Burcunda Güneş Tutulması

28 Ekim Koç Burcun' da Ay tutulması gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI: Önemli yaşamsal kararların alındığı dönemlerdir. Yeni başlangıçlara gebedir.

Karşınızdaki kişinin kişiliğini anlamak için en güzel dönemdir.

Eril yapıdır olaylar net ve Kesindir.

AY TUTULMASI: Sonlanmalarla ilgilidir ve dişil yapıdır psikolojik olaylar içgüdülerle ilgilidir. Ay Tutulması dönemlerinde mistik duygular içerisinde öğrenme kabiliyeti artar. Aşık olma şiir yazmak gibi

Bunun dışında öfke patlamaları, kriz, panik atak geçirme, kaygı, uykusuzluk gibi sıkıntıların çok yaşandığı dönemlerdir. Vücudumuz ödem toplar, tansiyon yükselir migren, baş ağrıları, kanamalar ve amaliyatlar gibi risklere açık dönemlerdir.

Yılın ilk Güneş ve Ay Tutulmaları Boğa ve Akrep Burcunda gerçekleşti. Ülke olarak birçok krizle karşı karşıya kaldık bunlar

Maddi krizler

Doğal Afetler

Maden kazaları

Patlamalar

Plüton toplu ölümleri verir maalesef üzülerek söylüyorum Ülkemiz bu olaylardan nasibini fazlasıyla aldı.

TUTULMALARDA ENERJİ DEĞİŞİYOR

YILIN SON TUTULMALARIN DA ENERJİ DEĞİŞİYOR!!!

Koç ve Terazi Burçların da gerçekleşecek

TERAZİ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

14 Ekim' de 21 derece Terazi Burcunda Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmanın önemli vurgusu nedir?

EVLİLİKLERDİR!!

Güneş Tutulması için ne demiştik önemli yaşamsal kararların alındığı dönemlerdir. Bu süreçte en çok evlilikle ilgili kararları Terazi ve Koç Burcu alacak. Bu arada evlilik kararları alınırken, bir taraftan da devam eden ilişkilerde dengeyi kurabildinizmi testinden geçmek karşılıklı hak hukuk ve adaletinin çok konuşulduğu dönemler yaşanırken; Güney Ay Düğümü etkisi ile uzun süren evlilikler yada ilişkilerde sonlanmalarda yaşanabilir.

Ülke olarak neler yaşanır kısaca değinirsek yine

Ani salgın hastalıklar

Siyasette ayrılıklar

SÖZ konusu iken tabiki İlahi Adalette Tutulma ile yerini bulacak.

Haksızlık Yapan

Kul Hakkı Sömüren

14 Ekim GÜNEŞ TUTULMASI ile hesaplaşma olarak yaptıklarının bedelini öder.