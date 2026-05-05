Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları doğa yürüyüşünde buluştu, günlük 10 bin adımın önemi vurgulandı.

BATMAN (İGFA) - Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin Hareket Et' programı kapsamında, Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kozluk Devlet Hastanesi iş birliğiyle doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde sağlık çalışanları, Ayn Gebire Şelalesi'nde yaklaşık 2 saat süren yürüyüş gerçekleştirdi. Programa çok sayıda sağlık personelinin yanı sıra yöneticiler de katıldı.

Murat Solmaz, fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, günlük hareket alışkanlığının kronik hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Kozluk İlçe Sağlık Müdürü ve Başhekim Fırat Güneş ise düzenli yürüyüşün kalp-damar sağlığını koruduğunu, kilo kontrolüne katkı sağladığını ve stresi azalttığını vurgulayarak, benzer etkinliklerin farklı güzergâhlarda sürdürüleceğini söyledi. Etkinliğe katılan sağlık çalışanları da yürüyüşün fiziksel ve psikolojik faydalarına dikkat çekerek, günlük en az 30 dakika yürüyüş yapılması gerektiğini dile getirdi.

Programla hem sağlık çalışanlarında hem de toplum genelinde aktif yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor.