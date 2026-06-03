Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Manavgat Gündoğdu Mahallesi'nde önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor.

Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen ve yaklaşık 500 milyon TL bedelle gerçekleştirilen proje, bölgenin içme suyu altyapısını çağın ihtiyaçlarına uygun, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat'ta gerçekleştirdiği proje ile yalnızca bugünün ihtiyaçlarına çözüm üretmiyor. Bölgenin dirençli kent vizyonuna katkı sağlayarak aynı zamanda deprem, sel ve yangın gibi olası afet durumlarına karşı altyapının dayanıklılığını artırıyor. Güçlendirilen içme suyu sistemi sayesinde afet anlarında hizmet sürekliliğinin korunması ve olası risklerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

GÜNDOĞDU'YA YENİ NESİL İÇME SUYU ALTYAPISI

Manavgat Gündoğdu Bölgesi İçme Suyu Hatları ve Depo Yapım İşi kapsamında 5 bin metreküp kapasiteli modern bir içme suyu deposu inşa ediliyor. Proje çerçevesinde, ana iletim ve dağıtım hatlarının imalatı da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Bu kapsamda yaklaşık 16,5 kilometre uzunluğunda, 630 mm çapında ana içme suyu hattı projelendirilirken, bölge içi dağıtımı sağlamak üzere 100 ile 225 mm çapları arasında değişen yaklaşık 11,5 kilometrelik şebeke hatları da hayata geçiriliyor.

ÇALIŞMALAR PLANLANDIĞI GİBİ İLERLİYOR

Sahada çalışmalar aralıksız devam ederken, 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun imalatı sürüyor. Aynı zamanda yaklaşık 3 kilometrelik içme suyu hattı tamamlanmış durumda. Proje, belirlenen iş programı doğrultusunda planlı ve kontrollü bir şekilde ilerliyor.

KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU HEDEFİ

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Manavgat Gündoğdu Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacının daha sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması sağlanacak.

ASAT Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği bu yatırımla hem mevcut altyapıyı güçlendiriyor hem de bölgenin gelecekteki nüfus ve su ihtiyacına yönelik kalıcı bir çözüm sunuyor.