Çok sayıda aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralanırken, eski bakanlar Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk'un da kazadan etkilendiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Eskişehir-Ankara kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç birbirine girdi. Kazada 8 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazaya karışan araçlardan birinde eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bulunduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, kazadan etkilenen eski bakanlar ve tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.