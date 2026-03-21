Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikat programı gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında, ESKİ personeline yönelik yangın, kurtarma ve afet müdahalesi konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.



Genel Müdürlük, Kalabak Damacana Dolum Tesisleri, Kalabak Pet Dolum Tesisleri, Bademlik Yerleşkesi ve Atıksu Arıtma Tesisleri'nde gerçekleştirilen eğitimlerde; yangın söndürme tekniklerinden personel tahliyesine, afet ve acil durum uygulamalarından kriz anı yönetimine kadar birçok konu ele alındı.



ESKİ bünyesindeki acil durum ekipleri, eğitimlerin ardından farklı senaryolar üzerinden uygulamalı tatbikatlara katıldı.



Kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi ve personelin kriz anlarında doğru ve etkili müdahalelerde bulunabilmesi amacıyla eğitim ve tatbikatların düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.