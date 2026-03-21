Eskişehir'de anlamlı bir gün, anlamlı bir sofrayla taçlandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kent Lokantaları, tarihin ruhunu yaşatan özel bir menüyle vatandaşları ağırladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Kent Lokantaları'nda günün anlam ve önemine yakışır şekilde hazırlanan menüde; yoğurt çorbası, mercimek yemeği, bulgur pilavı ve üzüm hoşafı yer aldı. Sade ama bir o kadar da derin anlamlar taşıyan menü, Çanakkale ruhunun mütevazı ama güçlü dayanışmasını sofralara taşıdı.



Kentpark içerisinde ve Yıldız Durağı yanında hizmet veren lokantalarda gün boyunca Çanakkale türkülerinin çalınmasıyla atmosfer daha da anlam kazandı. Vatandaşlar, hem geçmişin izlerini hissetti hem de duygu dolu anlar yaşadı.



Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kent Lokantaları Sorumlusu Şehriban Baysal, bu özel günlerde birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesinin önemine dikkat çekerek, '18 Mart, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Biz de Kent Lokantalarımızda bu anlamlı günü sadece sözle değil, o günlerin şartlarını bir nebze de olsa hissettirerek anmak istedik. Amacımız; o ruhu yaşatmak, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirmek ve özellikle genç nesillere bu tarihi bilinci aktarmaktır. Gün boyu çalacak Çanakkale türküleriyle de bu anlamlı atmosferi destekliyoruz.' dedi.



Anma programı boyunca oluşan manevi atmosfer, vatandaşların da büyük takdirini topladı. Vatandaşlar, bu anlamlı vefa örneği dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.