Eski Cezaevi Arazisi Yaşam Merkezi oldu, İmamoğlu ve Aydıner birlikte kurdale kesti

Bayrampaşa’daki İsmet Paşa Yaşam Merkezi, Muratpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Zemin Altı Otoparkı’nın açılışları; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından gerçekleştirildi. İmamoğlu, “Bugüne kadar gösterdiği iş birliği ve dayanışma içerisindeki çalışma kültüründen dolayı da ağabeyimize, değerli Başkan’ımıza yürekten teşekkür ediyorum. Vatandaşın sorunlarının çözümüne, mutlaka birlikte hareket etmek için her yolu deneyeceğiz” derken, Aydıner, “Açılışını Sayın Başkan’ımızın yapacağı önemli projeler, hakikaten insanımıza dokunacak olan projelerdir. Halkımıza, insanımıza, gençlere ve çocuklara dokunan bu tür projeleri yapması da bizim için de anlam teşkil ediyor” ifadelerini kullandı. Vatandaşların kullanımına açılan merkez binası, yıkılan ve kentsel dönüşüm alanına dönüştürülen eski Bayrampaşa Cezaevi arazisi üzerinde inşa edildi.