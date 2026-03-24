Esetçeli İbrahim Gündüz Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile asaleten Afyonkarahisar Defterdarı olarak atandı. Gündüz, 1995-2001 yılları arasında İpsala Vergi Dairesinde memur olarak görev yapmıştı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İbrahim Gündüz, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren Afyonkarahisar Defterdarlığı görevini vekaleten yürütüyordu. Yaklaşık bir 19 ay süren vekalet görevinin ardından, yayımlanan kararname ile kadrosu asalete dönüştürüldü. Bu atama, Gündüz'ün kurumdaki deneyimi ve performansının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Atama ile birlikte, Afyonkarahisar Defterdarlığı'nda görev sürekliliği ve idari istikrarın sağlanması hedefleniyor. İbrahim Gündüz'ün, vekalet döneminde yürüttüğü çalışmalar ve elde ettiği tecrübenin, asaleten atanmasıyla birlikte kuruma daha da olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

İBRAHİM GÜNDÜZ KİMDİR?

1971 yılında Edirne ili İpsala ilçesi Esetçe Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde, liseyi Edirne'de bitirdi. 1990 yılında Trakya Üniversitesi Kırklareli Meslek Yüksek Okulu, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında İstanbul Defterdarlığı Marmara Bölge Bilgi işlem merkezinde memur olarak göre başlamış, 1995-2001 Eylül ayına kadar Edirne ili İpsala Vergi Dairesinde Gelir Memuru, 2001-2004 yılları arasında Şırnak ili Cizre Vergi Dairesi Müdür V., 2004-2010 yılları arasında Muratlı Vergi Dairesi Müdür V., 2010-2012 yılları arasında Rize ili Yeşilçay Vergi Dairesi Müdürü, 2012-2022 yılları arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde Göngören Vergi Dairesi Müdürü, Meciyeköy Vergi Dairesi Müdürü, Eğitim Koordinatörlüğü, Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürü, İkitelli Vergi Dairesi Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdürü son olarak Tahsilat Takip Koordinasyon Değerlendirme Müdürü olarak görev yaparken, Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü sınavını kazanmış Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığına Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak atanmıştır.

2022 Ağustos-2023 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ ilinde görev yaptıktan sonra tekrar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak atanmış, 29 Ağustos 2024 tarihine kadar Mükellef Hizmetleri ve Strateji Grup Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

03.07.2024 tarih ve 32591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 161 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi mucibince Vergi Dairesi Başkanlıklarının Defterdarlık adıyla yeni bir örgüt yapısına kavuşması sebebiyle 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren Afyonkarahisar Defterdar V. olarak görevlendirilmiş olup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/92 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı atama Kararnamesi ile İbrahim Gündüz'ün Afyonkarahisar Defterdarlığı'na asaleten atandığı resmiyet kazandı.