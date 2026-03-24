Bursa'da kadınların sesi, emeği ve iradesiyle şekillenecek önemli bir buluşma için geri sayım başladı. Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Şehirde Eşit Adımlar: Bursa Kadın Çalıştayı', 28-29 Mart tarihlerinde Almira Hotel'de gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 'Şehirde Eşit Adımlar: Bursa Kadın Çalıştayı', Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi ve YEİP ortaklığıyla hayata geçiriliyor.

Kadınların deneyimlerinden ve ihtiyaçlarından yola çıkarak yerel politika üretimini güçlendirmeyi amaçlayan bu kapsamlı organizasyon, Bursa'da bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş katılımlı kadın odaklı çalışmalardan biri olma özelliğini taşıyor.

Kadınların farklı alanlardaki birikimlerini ortak bir zeminde buluşturacak çalıştay, iş kadınlarından işçi kadınlara, kooperatiflerden sivil toplum kuruluşlarına, iş dünyası temsilcilerinden finans sektörü aktörlerine, kamu kurumlarından akademisyen ve uzmanlara kadar geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapacak.

Böylece çok sesli ve kapsayıcı bir diyalog ortamı oluşturularak, kadınların yaşamını doğrudan etkileyen konular çok boyutlu şekilde ele alınacak.

İki gün sürecek program kapsamında katılımcılar; kadın girişimciliği, yerel yönetimlerde temsil, eğitim ve teknolojiye erişim, sağlık, güvenlik, istihdam ve örgütlü haklar gibi temel başlıklarda bir araya gelecek. Beş ana tema ve 15 alt çalışma grubunda yürütülecek oturumlarda sorunlar birlikte analiz edilecek, çözüm önerileri geliştirilecek ve bu öneriler somut eylem planlarına dönüştürülecek.

Çalıştayın en önemli çıktılarından biri ise hazırlanacak olan 'Bursa Kadın Ekonomik Güçlenme ve Yerel Politika Strateji Belgesi' olacak. Bu belge, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar için yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyarak kadın odaklı politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacak.

28 Mart Cumartesi günü saat 09.30'da açılışı yapılacak olan çalıştayın sonuç oturumu ise 29 Mart Pazar günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Çalıştay, yalnızca açılış ve sonuç oturumlarında katılımcılara açık olacak.