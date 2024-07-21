Erzurum Kent Konseyi, yeni dönem çalışmalarına başladı. Yapılan genel kurulda göreve seçilen Kent Konseyi yönetimi, ilk yürütme kurulu toplantısını yaptı. Gamze İSPİRLİ - ERZURUM / İGFA - Erzurum'da 3. dönem Kent Konseyi Yürütme Kurulu başkanlığına seçilen Hüseyin Tanfer, ilk yürütme kurulu toplantısın yaptı.

Toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmalar ele alınırken, meclis başkanları ve sekretaryası da belirlendi.

Başkan Tanfer, Kent Konseyi’nin merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğunu ifade etti. Tanfer, “Erzurum Kent Konseyi olarak Erzurum'un kalkınma önceliklerinin belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir anlayış içerisinde, çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, kent yönetiminde katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.