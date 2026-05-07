Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken Erkilet Millet Bahçesi'ndeki şehrin tescilli markası Kafe Sinan'ın çalışmalarını inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayserililerin hizmetine sunulan Millet Bahçesi'nde doğa, manzara ve huzur bir arada olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni alanları ve yakında açılacak Kafe Sinan'la bu yaz da yoğun ilgi göreceğini ve seyir terası inşaatına da önümüzdeki günlerde başlayacakları müjdesini verdi.

Şehrin panoramik olarak en güzel izlenebildiği noktalardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi'nin geçtiğimiz yaz yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, bu yıl yapılan yeni eklentilerle kapasitenin daha da artırıldığını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'nin Kayseri'nin yeni gözdesi hâline geldiğini vurgulayarak, 'Şehirde yaşayan hemşehrilerimizin nefes alabilecekleri, rahat bir ortamda çocuklarıyla geldikleri zaman ailece eğlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir piknik alanı olarak hizmet verecek. TErkilet Millet Bahçesi dolu dolu bir yaza şimdiden hazırlanıyor.' ifadelerine yer verdi.