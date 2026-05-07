Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Patnos'a bağlı Susuz ve Yürekveren köylerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Patnos ilçesine bağlı Susuz ve Yürekveren köylerinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Bozkurt, köylerde iletilen talep, öneri ve ihtiyaçları yerinde dinleyerek, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla ilgili birimlerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KÖYLERİN ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARI YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret kapsamında köylerin öncelikli ihtiyaçları, altyapı çalışmaları ve vatandaşların günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren hizmet başlıkları değerlendirildi. Vali Bozkurt, kamu hizmetlerinin köylere daha verimli, hızlı ve etkin şekilde ulaştırılması için çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Susuz ve Yürekveren köylerinde vatandaşlarla samimi bir ortamda görüşen Vali Bozkurt, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti. Köy ziyaretleri, taleplerin alınması, sahadaki çalışmaların incelenmesi ve ilgili birimlerle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.